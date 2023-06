Gabriela Arriaza, esposa del presentador de televisión y actor Sergio Carlo, habló por primera vez sobre los rumores de divorcio que se generaron a raíz de la publicación que hiciera, luego de la cirugía a la que fue sometida para extirparle un tumor de la parte inferior del cerebro, para agradecer a sus familiares, obviando el nombre de su esposo.

En una entrevista en "Mujeres Al Borde", Arriaza se negó a ofrecer detalles sobre el estado de su matrimonio con Carlo que inició en enero de 2016 con una boda celebrada en el Country Club de Jarabacoa.

"Yo no voy hablar de mi vida personal... entiendo que mucha gente quiere saber qué está pasando, pero esa es mi vida personal y yo no voy hablar de eso", expresó Arriaza.

Cabe señalar que en marzo, durante un encuentro con periodistas del Listín Diario, Carlo atribuyó a "chismes" las especulaciones de su separación, a pesar de haber aumentando con su mudanza a Punta Cana, aunque aseguró que Arriaza vendría a acompañarlo.

Por otro lado, la pareja del comunicador confesó que intentó quedar embarazada por siete años, incluyendo el proceso de fertilización in vitro que mencionó Carlo en abril de 2022, aunque en este momento dice estar "tranquila", ya que "nunca me he sentido incompleta, yo me siento muy a gusto con mi vida".

Arriaza contó que dos años después de ser operada por miomas en el útero en 2018, tuvo que ser sometida a la misma intervención quirúrgica por segunda ocasión.

"Entonces ahora, en vez de tener cien (100) puntos en el útero, tengo dos cientos (200)", explicó.