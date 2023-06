Techy Fatule: “Respeto las redes y le temo”

A pesar de lo espontánea que se muestra Techy Fatule, la realidad es que piensa más de dos veces el contenido que comparte en sus redes sociales, y cuando se trata de fotografías donde aparece junto a su hijo de nueve años, le pregunta si desea o no que comparta la imagen.

“Hoy en día respeto las redes y hasta le temo, porque hay gente que comenta cosas con tanta ligereza que puede afectar la vida de cualquier ser humano”, expresó.

Techy enfatiza en cuidarse de las redes sociales en un momento donde recientemente ocurrió un escándalo con un video publicado por su madre, Tania Báez, donde aconsejaba a la sociedad a no emparejarse con personas que estén “por debajo de tu nivel” .

Al mencionarse el tema explicó que en ese momento aconsejó a su madre: “Lo único que quiero comentar de eso es que siempre es más duro cuando te critican a un ser querido que cuando lo hacen contigo y cuando es de manera injusta es doloroso”, manifestó Techy agregando que por esa razón cuida a su hijo de las redes.

Además confesó que en el momento de la publicación de su madre le aconsejó alejarse de las redes.

“Le dije: - apágate. La realidad de la vida no es lo que se maneja en las redes, no es lo que hay en los premios, la realidad es que todos somos familia, pase lo que pase y eso le recordamos a mi mamá”.

Techy habló anteanoche sobre éste y otros temas durante el lanzamiento del merengue “Que me quedes tú” y en cuyo videoclip por primera vez sale su esposo, David Fernández. El audiovisual fue dirigido por su hermana Karla.

Sobre la familia, Techy proclamó su amor y fidelidad, lo que revaloró luego del percance de salud de Karla.

Tech, de 37 años, narró cómo siente que está viviendo una etapa de bienestar en varios aspectos de su vida; más allá de los reconocimientos profesionales, que los aprecia, para ella lo más importante ha sido saber amarse y sentirse apoyada por su entorno cercano al igual que haber aprendido a combinar sus roles personales y profesionales.

“Madre, esposa, hermana, hija y amiga, eso soy antes que artista”, dijo Techy, dejando claro que por quienes ama sacrificaría sus asuntos personales, postura que comenzó a darle importancia luego de la delicada situación de salud en la que se vio envuelta su hermana.

Luego añadió: "Me di cuenta en estos últimos años que no estoy dispuesta a sacrificar tiempo con mi hijo, con mi esposo, con mis viejos, con mi hermana".

Techy agregó que lo más relevante en estos momentos de su vida, es inclinarse al amor familiar, cuidar y proteger de los suyos.

"Mi hermana, muchos saben que estuvo en una situación muy delicada de salud hace un año, y con eso me di cuenta que no importa qué concierto yo hubiera tenido y con qué tantas personas, no lo cambiaba ni un segundo por estar con ella en el hospital, por ejemplo", confesó emocionada, aclarando que se siente afortunada y agradecida por la multitud de persona que consume su contenido musical.

Ella se refiere a la crisis de salud que tuvo la actriz y productora Karla Fatule, su hermana menor, quien precisamente dirige el audiovisual de este tema, y que fue diagnosticada con la "Enfermedad por cambios mínimos (ECM)", que es poco conocida y que ataca los riñones provocando cambios radicales en el cuerpo. Tanto ella, como el resto de la familia, abocaron sus esfuerzos en verla bien, algo que poco a poco han logrado.