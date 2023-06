Jey One: el barbero de Villa María que se convierte en el dembowsero de más pegada este año en RD

Jey One era barbero en Villa María, sector capitalino, cuando hace un año la pegada urbana lo encontró con tijera en mano, la que soltó hasta el sol de hoy cuando el tema "Onana" lo convierte en el dembowsero dominicano que marca tendencia en Youtube.

Su último día de trabajo en la barbería llegó de la mano del tema "Bilibob", que comenzó a expandirse de barrio en barrio hasta llegar a sus propios oídos en las calles de Villa María.

"Fue un domingo, quería ir para el circuito, quería salir temprano y salí y cuando salgo lo primero que me topo es una guagua de esas que tienen los bocinones que anuncian con el Bilibob (a todo volumen), me puse nervioso, grabé un video...", dijo en una entrevista con El Dotol Nastra.

En sus afanes como barbero ganaba entre hasta 13 mil pesos durante un fin de semana, pero su sueño era pegar en la música urbana, un área en la que se cultivó desde su niñez, pues llegó a estudiar música en Bellas Artes ("yo sé tocar guitarra por si no lo sabía", le dijo al Dotol Nastra).

Después de escuchar su tema en el barrio, al otro día, viene su promotor La Ganga y le comunica que tiene una fiesta en un lugar, show por el que le pagarían. "Le dije yo: - Manito, si entran tres más dejé de pelar". Y así mismo fue. Hasta ese día fue barbero para convertirse en cantante urbano y meses después en el de mayor pegada en Santo Domingo.

Además de "Onana" y "Bilibob" se le conoce por "A Terror", "Esquina Fogón" y otros.

Se atribuye inyectar un cambio notable en el dembow desde su aparición con el "Bilibob" hace casi un año: "El que cambió el momento con el Bilibob fui yo".

"Cuando yo entré con el Bilibob traje otro color, que fue el toque del canto, que lo traje de nuevo, rapiao y entonao, lo que pasó fue a la gente le gustó más el entonao, entonces se fue metiendo lo entonadito", comentó al Dotol Nastra.

Ahora queda pendiente si será capaz de mantener esa vigencia en el tiempo porque en muchos casos luego de la gran pegada viene el estancamiento. Él lo toma tranquilo y confía en que sí: "Aquí tenemos esa visión de que el artista llega, dura dos meses pegao, pero en verdad yo creo que las rodillas que yo he dao no es para quedarme ahí, yo sé lo que he pasado, por eso estoy trabajando mi música organizadamente, trato de darle al público lo que yo soy...".

Luego agregó: "Las rodillas que yo he dado, con el proyecto que yo sé y con las setecientas mil canciones que yo tengo aquí yo dudo que pase eso conmigo".

En su vida personal, está casado, aunque ahora le llueven las mujeres. Él, entre risas, dice que es fiel, tranquilo, y que quiere capitalizar su vida, estableciendo prioridades como la música y una empresa, una gran barbería. Es padre de una niña. Y ya la visualiza en música: "Loli Pop, la patrona del género, cuando crezca, espérenla".