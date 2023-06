Durante una entrevista en el programa "América Hoy", el artista Carlos Vives explicó el "me gusta" que apareció hace unos días atrás desde su cuenta de Instagram en una foto de Gerard Piqué y Clara Chía en esa misma red social y por el que los colombianos lo llamaron "traidor".

El cantante de "Robarte un beso" señaló que la reacción en Instagram fue realizada por su equipo de trabajo, ya que no suele estar todo el tiempo pendiente a su celular y tiene personas que le ayudan y lamentó que las personas hayan ocupado su tiempo en una situación de mínima importancia.

"No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿Cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío (...). Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y... eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay", expresó.

El pasado 20 de mayo, la expareja de Shakira sorprendió con la publicación de una nueva imagen junto a su actual novia, Clara Chía.

En marzo pasado, Vives le expresó su apoyo, respeto y admiración a la colombiana, a raíz de su situación matrimonial.