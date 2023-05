Héctor Aníbal ve desafiante la crianza en la era digital

Héctor Aníbal Estrella, destacado actor y cantante dominicano, se ha ganado un lugar en la industria del entretenimiento nacional e internacional. Nacido en el seno de una familia musical, hijo de la reconocida Adalgisa Pantaleón, integrante del famoso grupo 440, ha dejado huella en el mundo del teatro, la música y el cine.

En una entrevista con la periodista Katherine Hernández en su programa "Siendo "Honestos, Héctor Aníbal compartió su visión sobre la importancia de la paternidad y el desafío de criar hijos en la era de la tecnología y las redes sociales. Destacó que, a pesar de las dificultades, su enfoque siempre ha sido dar prioridad a su rol de padre por encima de todo.

“Diría que hoy en día los niños tienen acceso a tantas cosas que uno no tenía. Ellos ven cosas que uno no tenía que lidiar hasta que tuviera la edad correcta. Yo entiendo como que se les roba la inocencia demasiado rápido”, comentó.

El artista quien este año además se está estrenando como director de largometrajes, explicó que su rol de padre estará siempre por encima de todo. “Mis padres siempre fueron así también. Y mami, con todo y con eso de 440, recuerdo que sacaba tiempo, podía estar tocando en la isla de Guam, en Quetzaltenango, y si tenía un día libre ella volaba a casa, aparecía allá cuando no había celulares ni nada. Entonces yo me crié con eso, con esa realidad que no se siente como un sacrificio, pero sí dándole prioridad al tiempo con tus hijos. Al trabajo uno lo que va es a ganar es dinero; y el dinero se gana y se gasta, pero el tiempo se pierde”, reflexiona.

El actor elogió la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Autismo para Protección a Personas con TSA y resaltó la importancia de que los colegios se involucren más en el conocimiento y la atención a niños con esta condición.

“Me parece súper bien lo del proyecto de ley, he visto más conocimiento ahora de la condición tanto en los colegios como la misma población. Las mismas empresas también están dando más cabida también a personas con niños especiales para trabajar. Creo que vamos por buen camino y lo que yo quisiera es que los mismos colegios, se empapen más y que sean un poco más abiertos, que sepan poner atención, un poco de paciencia y amor, porque son niños impresionantemente inteligentes y sensibles”, dijo.

Héctor dirige su primer largometraje, un documental sobre Juan Marichal

Héctor compartió su entusiasmo por la producción de "El Dandy Dominicano", un emocionante documental que co-dirige con Alejandro Andújar y que narra la extraordinaria vida de don Juan Marichal, quien se convirtió en el primer dominicano en ingresar al Salón de la Fama del béisbol y el segundo latino en alcanzar este prestigioso reconocimiento. Además de los obstáculos que enfrentó y cómo los superó siempre con una sonrisa en su rostro.

Explicó que el equipo de producción viajó a diferentes lugares para explorar la vida y legado de don Juan. Visitaron San Francisco y Washington, donde pudieron apreciar el cuadro permanente y la exposición en el Smithsonian, ubicados en el ala de campeones.

Se espera que "El Dandy Dominicano" esté completo y listo para ser presentado al público a mediados del próximo año y confían en que esta obra será una fuente de inspiración para muchas personas, ya que mostrará una parte histórica y profunda del país, coincidiendo con los momentos más difíciles de la dictadura en República Dominicana.

Su experiencia en “The Lost City”

En relación a su participación en la película "The Lost City", Héctor Aníbal compartió su emoción y gratitud por la oportunidad de trabajar en una producción de tal magnitud. Destacó la experiencia única de convivir con el elenco durante tres meses en una burbuja de filmación, formando lazos de amistad más allá de la pantalla.

Héctor cuenta que recientemente viajó a Ocoa, tomó una foto y se la mandó a Sandra Bullock. Ella le escribió diciendo: "¿Estás grabando una película allá?" y empezó a contarle lo maravilloso que fue para ella poder estar en un lugar como República Dominicana durante la pandemia. A pesar de que el mundo se estaba desmoronando, ella pudo crear hermosos recuerdos con sus hijos, quienes vinieron al país durante tres meses en Samaná. Según ella, es increíble cómo el país le ha brindado tantos recuerdos agradables en un momento tan difícil para todo el mundo. Y eso es lo que somos nosotros, no solo la belleza del país, sino también la calidad de las personas, reflexionó.

Más de Héctor Aníbal

Sus inicios se dieron en 1993 como vocalista de "Transfusión", una de las bandas juveniles más importantes de la República Dominicana, ha participado en exitosos musicales como "Grease", "Los Miserables", "Jesucristo Súper Star", "Chicago”, “In the Heights"