George Maharis, de la serie de televisión 'Route 66' en la década de 1960, muere a los 94 años

George Maharis, un actor de teatro con buena apariencia tosca que se convirtió en un ícono para la juventud estadounidense en la década de 1960 mientras recorría el país en un Corvette convertible en la exitosa serie de televisión “Route 66”, ha fallecido.

El amigo y cuidador de Maharis, Marc Bahan, dijo en una publicación de Facebook que murió el miércoles. Bahan le dijo al Hollywood Reporter , que informó por primera vez la muerte de Maharis, que murió en su casa en Beverly Hills, California, después de contraer hepatitis. Tenía 94.

En "Route 66", Maharis interpretó a Buz Murdock, un sobreviviente endurecido de Hell's Kitchen de la ciudad de Nueva York. Su coprotagonista Martin Milner, quien murió en 2015, era Tod Stiles, un joven criado en la riqueza que, tras la muerte de su padre, se quedó con nada más que un Corvette nuevo y reluciente.

La pareja decidió viajar por la carretera que el autor John Steinbeck había llamado "El Camino Madre". Cada semana traía una nueva aventura en una nueva ciudad, y el público sintonizaba en masa.

“Route 66” era la rara serie en ese momento que se filmaba en locaciones, mudándose a nuevos pueblos y ciudades para cada nuevo episodio. Presentó como estrellas invitadas a futuras estrellas como Robert Redford, James Caan, Robert Duvall y Alan Alda en algunos de sus primeros papeles.

La carretera histórica en sí misma fue una estrella del espectáculo tanto como Maharis y Milner. Desde que se pasó por alto a favor de carreteras interestatales más grandes y rápidas, se extendía sin interrupciones desde Chicago hasta el Océano Pacífico y fue venerado como una fuerza impulsora detrás de la migración hacia el oeste del país en el siglo XX.

Se dijo que "Route 66" se inspiró en la novela "On the Road" de Jack Kerouac, y generó su propia canción de éxito, una instrumental compuesta por Nelson Riddle. La melodía más familiar, "(Get Your Kicks On) Route 66", no estaba relacionada con la serie.

Maharis dejó el programa después de la tercera temporada, continuaría por una más sin él, y nunca más volvió a alcanzar la misma fama.

Obtuvo una verificación de nombre que lo presentó a las generaciones posteriores en "Érase una vez en Hollywood" del director Quentin Tarantino de 2019, cuando el actor ficticio Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, dice que fue considerado para el papel de Steve McQueen en "The Great Escape". ” junto con tres Georges: “Peppard, Maharis y Chakiris”.

Nativo de Nueva York, uno de los siete hijos de inmigrantes griegos, Maharis realmente se crió en Hell's Kitchen. Sus padres tenían un restaurante exitoso y querían que George se uniera al negocio familiar.

“Crecer en Hell's Kitchen, al menos para mí, se trataba de 'No me voy a quedar aquí'”, dijo en una entrevista de 2007. “La vida tiene que ver con el viaje, la ida. Tengo que salir."

Esperaba ser cantante, pero se dañó las cuerdas vocales, por lo que cambió a la actuación. Después de entrenar con Lee Strasberg y Sanford Meisner en el Actors Studio, comenzó a aparecer en obras fuera de Broadway.

Excelentes avisos por su trabajo en la obra de teatro "Zoo Story" de Edward Albee, y en apariciones en el drama televisivo "Naked City", atrajeron la atención. Después de un pequeño papel en la película de 1960 "Exodus" y algunas otras partes, consiguió "Route 66".

Después de dejar la serie, Maharis fue elegida como estrella en películas como "Quick Before It Melts", "The Satan Bug", "Sylvia". “Un pacto con la muerte”. "El evento." “Los Desperadoes” y “Land Raiders”.

En 1970, regresó a la televisión semanal, interpretando a un criminólogo en “The Most Deadly Game”, pero el programa duró solo una temporada.

Maharis siguió actuando en las décadas siguientes, apareciendo en películas para televisión como "Escape to Mindanao" y "Murder on Flight 502", "Disaster in the Sky", "Crash of Flight 401", "Death in Space" y en series de televisión. incluyendo "Fantasy Island", "The Bionic Woman" y "Murder, She Wrote".