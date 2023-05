Shakira pide que Tom Cruise deje de “coquetear con ella”, aunque “no quiere avergonzarlo”

Luego de que una fuente le revelara a Page Six que el actor Tom Cruise estaba “extremadamente interesado” en Shakira, con quien había coincidido el pasado domingo 7 de mayo en la sección VIP del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami y a quien hasta flores le envió, ahora The Mirror señala que la cantante colombiana “no está interesada” en tener una relación en este momento y que solo fue amigable con la estrella de Hollywood.

Según el medio británico, la compositora, de 46 años, está “enfocada en su familia” y quiere que el ganador del Oscar, de 60 años, deje de “coquetear con ella”, aunque no pretende “avergonzarlo”.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, comentó una fuente a Daily Mirror.

La fuente también aseguró que para Shakira ha sido incomodo lidiar con las preguntas y rumores sobre si mantiene un romance con Tom Cruise, a quien le han hecho saber la situación, pero no se da por vencido.