Artistas extranjeros le hacen un guiño a la bachata, la graban o la bailan

En los últimos tiempos la bachata ha captado la atención de artistas extranjeros de fama internacional, como Chayanne, Chanel, Abraham Mateo, Manuel Turizo y otros que se inclinan por grabar temas en este género dominicano, mientras otros como William Levy y Vin Diesel se hacen virales bailándolo.

El puertorriqueño Chayanne ha demostrado ser un aficionado de la bachata.Hace unas semanas se viralizó en redes sociales por un video donde lo sorprendían bailando la bachata “Traicionera”, del veterano Luis Segura, mientras organizaba unas cosas en su oficina.

“Me atraparon bailando bachata. Así me gusta empezar el fin de semana, bailando siempre”, escribió el intérprete de “Cosas de enamorados”.

Tras esto, el galán boricua volvió a conquistar el corazón de los dominicanos al compartir a través de sus redes sociales un video bailando a ritmo de “Su veneno”, una bachata del grupo Aventura.

“La bachata últimamente se ha vuelto uno de mis géneros favoritos. ¿Se nota?”, escribió Elmer Figueroa Arce, nombre de pila del cantautor.

Esas eventualidades abrieron las sospechas de los fanáticos, quienes empezaron a preguntarse si el artista estaba trabajando en una bachata. La premisa fue cierta. Hace unos días Chayanne anunció que lanzará “Bailando Bachata”, la cual estará disponible a partir de este jueves 25.

“¡Bailando Bachata! Este 25 de mayo podrán escuchar mi nueva canción. Ya quiero que la cantemos y bailemos juntos”, comunicó el compositor junto corte de la bachata.

Se recuerda que hace más de una década, Chayanne colaboró con el bachatero dominicano Luis Miguel del Amargue para interpretar la versión en ese ritmo de su balada “Si no estás conmigo”.

Posteriormente en 2015 lanzó “Bailando dos corazones”, la cual también fue una bachata romántica.

Los actores también son aficionados

No solo los cantantes han sido fanáticos de la bachata en estos días. Los actores también han sido seducidos por su ritmo y lo han gritado al mundo.

Apasionado y cantando “El hombre de tu vida”, popularizada por Joe Veras, el galán de telenovelas William Levy enloqueció a sus seguidoras cuando compartió ese tema.

“Yo sé... Que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tener desde que tú eras niña, el quien has sabido esperar con tu cara de inocente, queriendo disimular lo que te dice la gente, logrando disimular lo que te dice la gente”, cantaba el actor mientras iba a bordo de automóvil.

El video colgado en el Instagram de Levy provocó la reacción del bachatero Veras, quien le comentó: “Gracias por ese lindo gesto con nuestra música dominicanas, bendiciones de veras”.

En ese modo, la estrella de “Rápidos y Furiosos”, Vin Diesel mostró sus destrezas bailando bachata y aseguró ser “el mejor bailador de bachata del mundo".

Durante una entrevista con el comunicador Tony Dandrades del programa televisivo “Primer Impacto”, de Univisión, Diesel se notó muy a gusto, se paró de su asiento y bailó durante unos segundos y finalizó diciendo: “Soy el mejor bailador de bachata del mundo”.

La incidencia de la bachata ha traspasado el Atlántico. Los cantantes españoles Chanel Terrero y Abraham Mateo se unieron en el tema “Clavaíto”, que tenido buena acogida.

El video en Youtube lleva 5.2 millones de visualizaciones desde hace tres que fue presentado en el canal oficial de Chanel.

Durante una entrevista en el programa “Los 40”, Chanel dijo que “Clavaíto es una canción muy dramática”, pero también es súper bailable.

“La comunidad de bachateros y bachateras la han aceptado súper bien”, expresó la española.

Por su parte, Abraham Mateo había cantado bachata. Luego de sacar la canción “Quiero decirte” junto a la cantante Ana Mena, el español compartió un remix del tema en versión bachata, lo cual encantó a sus seguidores.

Otra española que le ha puesto su sello a la bachata es Rosalía, quien junto al artista canadiense The Weeknd sorprendieron a sus fanáticos con la bachata “La fama”, que impactó sobre todo, porque era la primera vez que se escuchaba a Abel Tesfaye, nombre de pila de cantante de R&B cantar en español y en un género de origen dominicano.

Tras la buena aceptación que tuvo la canción, The Weeknd pareció enamorarse del español, pues Rosalía declaró que el artista le pidió que le escribiera un disco completo en este idioma.

“El otro día me mandó un mensaje y me dijo: ‘oye, yo quiero que me escribas un disco entero en español’ y yo ¡madre mía!”, declaró Rosalía en el programa Los 40.

Por igual, el rapero y compositor C. Tangana y la argentina Nathy Peluso quedaron seducidos por la bachata y en 2021 conquistaron a millones a ritmo de “Ateo”, con ritmos de guitarra muy contagiosos.

Aunque la canción generó polémica por hacer referencia a alguien no creyente y por la grabación del videoclip en la Catedral de Toledo, España, no impidió que lograra millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify.

En esta lista no podemos dejar los artistas urbanos internacionales que se han inclinado por hacer bachata, como es el caso del colombiano Camilo, quien en 2020 junto al exponente urbano dominicano El Alfa crearon el tema “Bebé”, una bachata pegadiza que se convirtió en todo un éxito.

Con esto ambos artistas dieron un paso más en sus carreras, pues El Alfa se habría dado a conocer toda su vida por cantar dembow.

No obstante, Manuel Turizo, quien también es colombiano lanzó el tema “La Bachata”, en el que demostró su versatilidad para los diferentes géneros musicales.

En una entrevista con Listín Diario, Turizo indicó que siempre ha seguido bachateros dominicanos y calificó como sus favoritos a Juan Luis Guerra y el grupo Aventura.

“Desde que tengo memoria escucho aventura, que si ‘La Boda’ que si ‘Hermanita’, o sea para mí yo nací con aventura en los oídos”, aseguró el colombiano.

Sin duda, los colombianos aman la bachata y Shakira es la prueba de ello. A finales de 2022 lanzó “Monotonía” en colaboración con el boricua Ozuna, dejando boca abierta al público que la escuchó cantando el género dominicano.

Cuando fue anunciada la canción los aficionados imaginaban que se trataría de música urbana, debido a que Ozuna es cantante de reguetón, pero la colombiana decidió innovar y se inclinó por la bachata.

No obstante, desde hace años el boricua Ozuna ha mostrado pasión por la bachata.

En 2018 convirtió su tema “El farsante” en una bachata junto a Romeo Santos, de igual forma, colaboró con el bachatero en la canción “Sobredosis”.

Juan Carlos Ozuna, nombre real del cantante, también grabó una bachata donde participó el reconocido bachatero dominicano Anthony Santos, a finales de 2021 ambos lanzaron el tema “Señor juez”.

Entre otros cantantes que se pueden mencionar por alguna vez haber grabado bachata están: Víctor Manuel, Lautaro Valentín, Maná, Luis Fonsi, Thalía, Tito El Bambino Franco de Vita, Ricardo Montaner, entre otros.