Peso Pluma aprovecha su estadía en el país para grabar con El Alfa

Luego de que el mexicano Peso Pluma, uno de los cantantes del momento, se dejara ver en un paseo por Punta Cana a bordo de un carrito de golf, ahora se hace público un video donde el exponente de corridos tumbados aparece en un estudio improvisado junto a El Alfa y otros dos hombres.

El clip sin sonido fue difundido en redes sociales por el influencer Santiago Matías, quien aseguró que ambos artistas también filmaron al Este del país el video musical oficial de su tema a dúo del que ofrecerá mas detalles en su canal de YouTube.

Aunque Matías no confirmó la fecha en que podría estrenarse la colaboración, ya algunos de sus seguidores predicen el ritmo que tendrá la canción, su mensaje y hasta si será un éxito o no.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila de Peso Pluma, se ha convertido en el artista tendencia de los últimos meses con temas como "Ella baila sola", "La bebé", "Por la noche", "PRC", "AMG", "Chanel", "Las morras", "El azul" y otras.

"Ella baila sola" fue la canción número 1 en el top 50 mundial en Spotify hasta que llegó esta semana "Where she Goes", interpretada por Bad Bunny.

De esta forma, se convirtió en el primer cantante mexicano en llegar a la cima del ranking mundial en Spotify.