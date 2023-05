“Permítanme ser padre”: Nuevas declaraciones de Dotol Nastra sobre su hijo en 11 frases

“Permítanme ser padre” dijo el influencer Vincent Carmona Arias (El Dotol Nastra) al menos en tres ocasiones en un video de aproximadamente 20 minutos publicado este martes su canal de YouTube donde habló sobre la situación que atraviesa su hijo, Wesly Carmona “El Dotolcito”, implicado en la muerte del joven Joshua Fernández.

En el audiovisual, el panelista del espacio “Alofoke Radio Show”, expresó que no apoya las acciones de su único hijo, pero pese a ello, no lo abandonará.

Al tiempo que pidió a sus seguidores comprender su posición como padre y acompañarlo a él, a su familia y a la familia de la víctima con sus oraciones para sobrellevar lo sucedido.

A continuación once frases que resumen las declaraciones del Dotol Nastra:

“Ha sido una situación muy difícil, es la primera vez que mi familia se ve envuelta en algo así y no hemos sabido cómo lidiar con eso que no sea de otra forma que aferrándonos a Dios”