El Dotol Nastra: “No soy padre que apoya lo mal hecho, tampoco soy padre que abandona a su hijo”

El influencer Vincent Carmona Arias (El Dotol Nastra) fijó su posición en torno a la situación legal de su hijo Wesly Vincent Carmona (El Dotolcito), uno de los imputados por la muerte del joven Joshua Fernández durante un asalto el 16 de abril a las afueras de un centro de diversión nocturno.

El Dotol dijo, a través de un video publicado en su canal de YouTube, que no abandonará a su hijo sea culpable o no y pidió no ser juzgado por su decisión.

"Sea culpable, inocente, involucrado, no involucrado… lo que sea, lo que sea que haya llevado a mi hijo hasta ahí, no deja de ser mi hijo ni deja de tener mi sangre, por eso yo les pido a ustedes: permítanme ser padre".

El humorista afirmó estar consciente de que “El Dotolcito” debe aprender su lección, aunque también entiende que los padres no deben estar presentes solo en los momentos de gloria. Esto, apropósito de los que le han pedido desligarse del proceso de su unigénito.

"El verdadero padre no abandona a sus hijos, el verdadero padre no importa las circunstancias. "Los padres no están nada mas para cuando a los hijos lo firman en Grandes Ligas". "No soy un padre que apoya lo mal hecho, pero tampoco soy un padre que abandona a su hijo".

Además, aclaró que las marcas que lo tienen como imagen le han externado su apoyo y pone en tela de juicio que su carrera corra peligro por el error que haya cometido otra persona.

Asimismo, El Dotol ve en esta experiencia una forma de ser inspiración para otros y también agradeció por el respaldo que ha recibido de sus colegas y amigos de la clase artística y de su barrio natal, Villa Juana.

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva en contra de Wesly Carmona (El Dotolcito) a cumplir en la Cárcel de Najayo Hombres.

Por el caso, Alison de Jesús Pérez (Chiquito) también guarda prisión en La Victoria.