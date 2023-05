The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se convierte en el juego más vendido de la serie

En los tres días desde su lanzamiento el 12 de mayo, el juego TheLegend of Zelda: Tears of the Kingdom para el sistema Nintendo Switch vendió más de 10 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en el juego más vendido en la historia de la serie Legend of Zelda. Con más de 4 millones vendidos en las Américas, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es también el juego de Nintendo Switch de venta más rápida y el juego de Nintendo de venta más rápida para cualquier sistema en ese territorio.

El juego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para el sistema Nintendo Switch vendió más de 10 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en el juego más vendido en la historia de la serie Legend of Zelda. (Gráfico: Business Wire)

“Muchos jugadores están regresando a Hyrule con todos sus nuevos misterios y posibilidades, y con el lanzamiento sin precedentes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch, estamos ansiosos por ver lo que crearán en el juego y las historias que compartirán a continuación”, dijo Devon Pritchard, vicepresidente ejecutivo de ventas, marketing y comunicaciones de Nintendo of America. “Estamos agradecidos por todos nuestros fanáticos que han mostrado su pasión por The Legend of Zelda a lo largo de los años, y estos números de ventas de la última entrega continúan mostrando el fuerte impulso tanto para la franquicia como para Nintendo Switch este año”.

En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que es una secuela directa de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los jugadores deciden su propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y en las misteriosas islas que flotan en los vastos cielos de arriba. Descubre nuevos destinos, peligros, vistas y acertijos que requieren ingenio e ingenio para superar. Aprovechando el poder de las nuevas habilidades de Link, los jugadores lucharán contra las fuerzas malévolas que amenazan el reino.

La serie de acción y aventuras The Legend of Zelda comenzó hace más de 35 años con el juego Legend of Zelda, que debutó en los EE. UU. en 1987 para Nintendo Entertainment System. Como el heroico Link, los jugadores emprenden una aventura luchando contra enemigos y descubriendo misterios ocultos en vastos campos y mazmorras. Hasta marzo de 2023, la serie ha vendido más de 130 millones de unidades en todo el mundo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ahora está disponible en Nintendo eShop en Nintendo Switch, My Nintendo Store y minoristas selectos a un precio minorista sugerido de $ 69.99. El sistema Nintendo Switch, modelo OLED, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition, que presenta un diseño especial (el juego se vende por separado), también está disponible a un precio minorista sugerido de $ 359.99.

Además, ahora también están disponibles para comprar dos accesorios: un Nintendo Switch Pro Controller ($74.99 MSRP*) y un estuche portátil de Nintendo Switch ($24.99 MSRP), ambos con diseños de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.