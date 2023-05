La empresaria y figura de televisión estadounidense, Martha Stewart, se "destapó" y a sus 81 años se muestra segura de sí misma en las costas de República Dominicana.

Vistiendo unos llamativos trajes de baño, Stewart aparece posando para la portada de la reconocida revista norteamericana Sports Illustrated Swimsuit, formando parte de la edición de este año junto a la cantante transgénero Kim Petras, la modelo Brooks Nader y la actriz Megan Fox.

Stewart está haciendo historia como la modelo más longeva que ha participado en la revista en toda su historia. En ediciones anteriores Maye Musk, la modelo de 75 años y madre del multimillonario Elon Musk, había acaparado las miradas.

La reconocida empresaria confesó al programa “Today” que cuando la contactaron en noviembre pidiéndole que estuviera lista para la sesión de fotos, que sería en enero, pensó que sería un verdadero “desafío”.

Su preparación

Stewart ha recalcado en otras ocasiones que mantiene una vida disciplinada, con una dieta balanceada, ejercicio físico y una rutina metódica para el cuidado de su piel.

Para la sesión editorial su preparación consistió en hacer pilates cada dos días y evitar el consumo de carbohidratos durante un par de meses.

“Tenía dos meses, básicamente, para asegurarme de que me sentía lo suficientemente bien con mi aspecto”, expresó en una entrevista al periódico The New York Times.

Su “getting ready” también incluyó un leve bronceado en una cabina, algo que nunca había hecho.

Sin filtros

Es una mujer segura de su físico y ha dejado claro que no le gustan los filtros. En vez de someterse a los retoques de aplicaciones, Stewart cuenta que acude una vez al mes a sus citas faciales, tal y como lo ha hecho durante más de 40 años.

Según Stewart, durante el rodaje no se usó "ningún truco" aparte de la validación constante del equipo de producción.