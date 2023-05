"Ay, ay, ay" y no se me agüite Lupillo Rivera, el cantante responde a rumores de infidelidad

El toro se agarra por los cuernos y eso fue lo que hizo el comunicador Javier Ceriani en el programa televisivo "Chisme No Like" cuando decidió llamar al cantante Lupillo Rivera y preguntarle sin rodeos si era verdad que su esposa, Giselle Soto, le habría sido infiel y que ahora están separados.

La pregunta cayó "como un balde de agua fría" sobre el cantante de música regional mexicana. "Ay, ay, ay y no se me agüite" (como dice su popular tema "Baraja de oro").

“Estamos shockeados con la noticia, ¿la echaste de tu rancho, ya?”, fue la pregunta misil de Ceriani a Lupillo Rivera.

Entonces, Elisa Beristain, la compañera de programa de Javier, remató: “Entendemos que Giselle te puso el cuerno, se fue a las Vegas y precisamente con un boxeador, con Fernando Vargas Jr”.

"El Toro del Corrido", como le llaman al cantante, quedó aturdido al saber que estaban en vivo y al escuchar los cuestionamientos.

Su respuesta: "Mira Ceriani, neta, neta no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda (¿Por qué? por no dejarla mal a ella, tu no hiciste nada malo- le interrumpieron). No, no, no, no me gusta mover esa onda, ¿si me explico?, yo sé que tu tienes mi teléfono ahí, por que hemos tenido contacto antes y todo el rollo pero no…”.

Elisa retomó las preguntas directas al cantante acerca de que si aún estaba con Giselle o si eran ciertos los rumores de su separación.

"Pues no, este, no quisiera contestar nada, la verdad…la neta Ceriani, ahorita no se me hace buena onda hablar….hay que respetar, más adelante hablamos en otro día”, respondió el artista.

Lo que siguió era de esperarse: el intérprete de "Sufriendo a solas" cortó la llamada para no seguir contestando las preguntas de los comentaristas mexicanos.

Javier Ceriani intentó volver a llamarle de nuevo, pero Elisa le pidió que ya lo dejara así para que no se enojara más.