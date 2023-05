A sus casi 80 años, Robert De Niro le da la bienvenida a su séptimo hijo

Durante una entrevista para ET Canadá por motivo a la gira medios de su próxima película “About My Father”, el actor Robert De Niro, quien cumplirá 80 años el 17 de agosto, reveló que recientemente le dio la bienvenida a su séptimo hijo.

Cuando la periodista de ET Canada, Brittnee Blair, aseguró que la estrella de Hollywood había procreado seis hijos, éste la corrigió, diciendo: “Siete, en realidad… acabo de tener un bebé”.

Aunque se desconoce la identidad de la madre, los representantes del intérprete confirmaron que la información sobre sus siete hijos no es una confusión.

De Niro también habló de su rol de padre y señaló ser “cariñoso con sus retoños”, a pesar de que en ocasiones debe “ser severo”.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción”, explicó. “Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”.

Los hijos del protagonista de “El Padrino” rondan los 50 y 10 años. Entre ellos, adoptó a su primera hija, Drena De Niro (51), y tuvo a los gemelos Julian Henry y Aaron Kendrick De Niro (27) y a Helen Grace De Niro (11) por gestación subrogada o vientre de alquiler. Además de sus hijos biológicos Raphael De Niro (46) y Elliot De Niro (24).