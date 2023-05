Hony Estrella: “La mujer tiene que dejar de ser adorno en los medios”

A raíz de la participación de la influencer Nabila Tapia en el programa “De Extremo a Extremo”, la cual fue criticada por televidentes que cuestionaron el desenvolvimiento de la modelo, la veterana comunicadora Hony Estrella se pronunció en 'Esto No Es Radio' en contra de que las oportunidades en televisión se obtengan por cómo una mujer se vea físicamente sin importar su preparación profesional y su talento.

La también actriz aclaró que Tapia no tuvo la culpa de ser tomada en cuenta y de los errores que cometió al expresarse (pleonasmos) frente a las cámaras porque “no está preparada”, por lo que entiende que la producción no debió “tirarla a la boca del lobo”.

Asimismo, Hony confesó haber tenido una experiencia parecida cuando empezó su carrera en los medios de comunicación con apenas 16 años y sin la preparación suficiente, pero se niega a creer que para entrar en la televisión sea primordial poseer “ciertos cánones de belleza” y quienes deseen incursionar en la televisión, también lo crean así.

“Yo lo menciono porque yo no quiero que las muchachas que están en la universidad estudiando comunicación o estudiando periodismo, entiendan que si ellas no tienen ciertos cánones de belleza, a sigún lo que tiene este bendito país tan atrasado y subdesarrollado, entiendan que ellas no pueden entrar en televisión, eso no es justo”, añadió Estrella.

A propósito de las comunicadoras que utilizaron los concursos de belleza para convertirse en figuras televisivas, Hony también puntualizó que: “Usted no tiene que salir de un concurso de belleza para estar en televisión, usted no tiene dizque que hay que llenar requisitos físicamente, eso es mentira”.

Además, la multifacética presentadora considera injusto que “las que están tirando páginas para la izquierda” luego tengan que “sentirse como un adorno” o recurrir a procedimientos estéticas mientras que al sexo masculino no le hacen las mismas exigencias.

“La mujer tiene que dejar de ser un f*cking adorno en este país, en los medios. ¿Cuál es tu bendito talento y cuál es tu bendita preparación? El hombre puede ser calvo, barrigón, bajito, ¿no importa?”, enfatizó.

En cuanto a la popularidad que adquieren las conductoras que no están preparadas frente a las que sí han estudiado y son profesionales, la locutora y teatrista explicó que el público recibe lo que le ofrezcan y que el “disparate” hace más ruido.