Jenny Blanco niega estar relacionada a supuesta muerte de un hombre

A raíz de la noticia que difundió, en redes sociales, una página de chismes donde aseguraban la muerte de un hombre con el que la comunicadora Jenny Blanco se encontraba compartiendo, la presentadora de “De Extremo a Extremo” desmintió la información a través de una transmisión en vivo de Instagram.

El deceso del hombre, a quien no identificaron, se habría producido luego de haber sufrido un disparo en el pecho cuando autoridades buscaban un arma de fuego ilegal en medio de un allanamiento en el que supuestamente estuvo presente la también actriz, quien llamó “irresponsables” a quienes la mencionaron en una situación en la que niega estar relacionada y espera que esas personas tengan pruebas de sus argumentos.

Blanco también amenazó con proceder de manera legal para hacer frente a esas difamaciones y explicó que está celebrando su cumpleaños en la playa con sus padres, amigos y compañeros de trabajo. Entre ellos, Alex Macías y Jary Ramírez.

“Yo espero que quienes estén inventando cosas de mí tengan pruebas para que no tengan que enfrentarse a la justicia porque eso no es tan sencillo como comerse un caramelo y estar inventando cosas de la gente. ¡Esos irresponsables! Pero al final de cuenta esas personas que inventan cosas de uno es porque se las desean, desean que a uno le vaya mal y desean que realmente esas cosas malas a uno les pase, pero no se va a poder porque las bendiciones que vienen de Dios, por el corazón que uno tiene, son más grandes que los malos deseos de los demás”, expresó Blanco.

En ese sentido, la conductora de televisión dijo estar “muy bien”, agradeció a quienes se han preocupado por ella y pidió no creer en “paginas chismosas, irresponsables”.

“Yo estoy muy bien gracias a Dios, muy bien celebrando mi cumpleaños, ya tengo como cinco días celebrando, desde el jueves pasado y todo está muy bien. Gracias a mis amigos, mis allegados que me han escrito para saber cómo yo estoy”, agregó.