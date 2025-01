Roberto Santana dice amenazas contra Miriam Germán fueron inventadas en la Procuraduría y no llegaron de “La J”

Roberto Santana, director de la Oficina de Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre), manifestó que las supuestas amenazas de Joel Ambioris Pimentel García, mejor conocido como “La J” contra la procuradora Miriam Germán Brito fueron fabricadas por personal malintencionado de la Procuraduría.

Al ser entrevistado en el programa “Hoy Mismo”, que se transmite por Color Visión, canal 9, Santana expresó que quienes supuestamente fabricaron las amenazas, lo hicieron con la intención de que Germán cancelara personal de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Todo eso era falso, todo eso era inventado ahí dentro para que Miriam removiera gente, de acuerdo, pero Miriam es una persona tozuda. Todo el mundo lo sabe: Miriam dijo ‘no, yo no voy a remover a nadie’”, expresó Santana.

Aseveró que en el órgano operan “mafias ancestrales” que cada cierto tiempo sacan la cabeza en busca de sus beneficios personales.

Asimismo, expresó que en el sistema penitenciario operan las mafias desde el 2016 y que desde ese año hasta el año 2020 colocaron agentes policiales en las cárceles “para que se buscaran dinero”, asignación que según sus declaraciones sucedieron desde la Procuraduría.

“Desde la Procuraduría de la República hay desde el 2016 una contrarreforma penitenciaria hasta hoy… intereses de todo tipo, intereses mafiosos, económico, hay de todo (en la Procuraduría)”, sostuvo.

Dijo que del 2020 al 2024 ha continuado el deterioro en el sistema reformado respecto al tiempo de preparación del personal, que se redujo de un año a seis meses, igual con el retiro de incentivos a personal que trabaja en el sistema carcelario.

“Esos grupos vienen medrando en el Estado, no únicamente en la Procuraduría, en diferentes instancias del Estado, es una batalla”, agregó.

Aseveró que estas mafias van acorde a la agenda del procurador de turno, defendiendo que ni a Radhamés Jiménez ni a Francisco Domínguez Brito “le hacían eso”.

Amenazas

En junio de 2023 salió a relucir que Joel Ambioris Pimentel García “La J” realizó amenazas en contra de la procuradora de atentar contra su hijo, información que ella misma confirmó al ser abordada por la prensa, en ese entonces.

"Lo que me afectó fue alguien que me mando algo por WhatsApp diciendo que si le tocaban a su gente en la cárcel se iba a resolver con sangre, diciendo que me podían matar a mi hijo", dijo Germán Brito.

Sin embargo, “La J” negó las acusaciones a través de un comunicado, donde además afirmó no tener deudas con la justicia, ni por ese caso ni por la desarticulada Operación Halcón IV.

Sobre la procuradora, dijo nunca haberla amenazado, ni tener ningún tipo de cercanía con el exprocurador, Jean Alain Rodríguez, con quien alegan que habría acordado el supuesto control de cárceles.

“Espero que a la mayor brevedad posible sea concluida la investigación correspondiente y se identifique a quien realizarse la amenaza a la Dra. Miriam Germán Brito”, concluía el comunicado, así como un pedido a comunicadores de desligar su nombre de hechos “sin sustento”.