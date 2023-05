Celinés Toribio se ha caracterizado por ser una mujer de “armas a tomar”. No tiene miedo a asumir roles retadores, de esos destinados a mujeres valientes. Sin embargo, ha transitado en una sociedad marcada por el machismo, amenazada y violentada, como tantas otras, al punto de recibir la ofensa de pedir llevarla a la cama para gratificarla con un puesto de trabajo.

Como otras, también ha recibido el rechazo por ser mujer y las críticas de las especie de su género sin piedad, pero ella no ha apartado su mirada del horizonte, y diez años después de salir airosa de uno sus proyectos más retadores, como la coproducción y protagonización de la película “María Montez”, este año trabaja en uno de sus esquemas más ambiciosos, la dirección de la película “La novia del Atlántico”.

Se trata de una cinta bajo su dirección y que se propone para su filmación tener un equipo compuesto por mujeres, en donde más de un 90 por ciento del personal técnico, serán solo mujeres.

Con esta inventiva Celinés busca llevar un fuerte mensaje a la sociedad y es el de exponer que las mujeres puedan ser capaces de todo lo que se propongan y no temer a lo que puedan pensar los demás.

“Tomar la decisión de dirigir es la mejor muestra de que estoy venciendo mis miedos, yo prácticamente codirigí a María Montez y no me llevé el crédito. Esa cinta fue mi gran escuela. Reconozco que me ha dado mucho miedo dirigir y me ha llevado unos diez años asumirlo, porque es una gran responsabilidad”, reconoció en conversación con LISTÍN DIARIO.

Con voz firme, Celinés aseguró que ya no tendrá miedo. “Tengo que asumir lo que hago por la industria Del cine de mi país, primero lo hacía con vergüenza del qué van a decir, van a dudar de mí; y no, a mí no me importa que el resto del mundo dude de mí. Yo no voy a dudar de mí nunca más”.

La actriz analizó que el director está a cargo de las cinco facetas más importantes de la película. “El director está desde la confección del proyecto, el director no abandona la historia, el director tiene clara la imagen, la línea estética, tiene claro los diálogos, la historia, el guion, la edición, el montaje, la música, yo tengo todo claro”, aseguró.

Concebir la dirección de “La Novia del Atlántico” para Celinés fue un sueño hecho realidad, y es que recuerda que cuando inició a hacer cine fue una estudiante muy ávida para aprender, siempre preguntando a los camarógrafos y técnicos todo lo que ocurría fuera de la escena. “Siempre he sido una actriz que cuando terminaba una escena nunca se iba a su tráiler, me quedaba indagando con el director, con el director de fotografía, el microfonista, y observaba que era un trabajo solo para hombres. Y me dije que bonito fuera ese convivir lo hiciéramos solo mujeres”.

Toribio lleva más de cinco años trabajando en el proyecto, y sabe que ahora que está joven y tiene la energía es el momento de hacerlo. “Ahora me permito cometer errores, que pase lo que tenga que pasar. Ese set va a estar lleno de hormonas, lleno de coraje, lleno de mujeres valientes, porque ninguna de las mujeres que he contactado se ha negado a embarcarse en esta nueva aventura”.

La actriz aclaró que cuando refiere que el set estará lleno de hormonas asegura decirlo en forma positiva, “Para mí esa cualidad que tenemos las mujeres de manejar sus emociones, lo mismo que hace que nos tema porque somos las que sabemos manejar las emociones de una manera tan perfectas y tan sigilosas, de una manera tan calculadora y estructurada que fácilmente la mujer puede llevar, no solamente la familia, si no la sociedad, en el ámbito profesional”, es la respuesta que, además, ofrece la actriz ante la cuestionarte sobre el mito que se ha creado sobre “lo difícil que es comandar un equipo compuesto solo por mujeres”.

“Obvio que se trata de un mito la mujer que no puede convivir en el área profesional, familiar y social no es por sus genes o hormonas es por sus inseguridades”, aseguró.

La Fortaleza de San Felipe, en la costa norte de República Dominicana, en Puerto PlataGetty Images

“La novia del Atlántico”, que se estará filmando en el verano de este año en Puerto Plata, es una película que va a rendir tributo contra la violencia de género.

“Es una película que va a llevar esperanza, y quiere demostrar que cuando nos desahogamos, sea la situación que estemos pasando como mujeres, siendo violentadas o siendo apoyadas tendremos que darnos la mano una a la otra, porque el problema de la violencia de género es un asunto de educación. De cómo estamos educando a nuestros hijos e hijas para desarrollar una vida en común”, afirmó.