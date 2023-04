CNN despide a Don Lemon luego de sus comentarios sobre la edad de candidata presidencial

DAVID BAUDER | AP

New York, Estados Unidos

El veterano presentador de CNN, Don Lemon, está en la red de noticias por cable poco más de dos meses después de disculparse con los televidentes por los comentarios al aire sobre la candidata presidencial republicana Nikki Haley, anunció CNN el lunes.

“CNN y Don se separaron”, dijo el presidente y director ejecutivo de CNN, Chris Licht, en un memorando al personal que también se publicó en la cuenta de Twitter de comunicaciones de la red . “Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años. Le deseamos lo mejor y lo animaremos en sus futuros proyectos”.

CNN no proporcionó una explicación pública sobre la partida de Lemon. Pero en la propia cuenta de Twitter del coanfitrión de “CNN This Morning”, Lemon afirmó que la noticia lo sorprendió y lo caracterizó como un despido. Había aparecido en su programa esa mañana.

“Mi agente me informó esta mañana que CNN me había despedido. Estoy atónito”, escribió en un comunicado publicado poco después de las 12:00 p. m., hora del Este. “Después de 17 años en CNN, habría pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente. En ningún momento me dieron ninguna indicación de que no sería capaz de continuar haciendo el trabajo que he amado en la cadena”.

Alrededor de 45 minutos después, CNN emitió una refutación en su cuenta de relaciones públicas: “La declaración de Don Lemon sobre los eventos de esta mañana es inexacta. Se le ofreció la oportunidad de reunirse con la gerencia, pero en su lugar emitió un comunicado en Twitter”.

El despido de Lemon se produjo el mismo día en que Fox News anunció que se separaba abruptamente de su presentador más popular, la personalidad conservadora Tucker Carlson.

A mediados de febrero, Lemon causó revuelo cuando, durante una discusión en “CNN This Morning” con los coanfitriones Poppy Harlow y Kaitlan Collins sobre las edades de los políticos, dijo que Haley, de 51 años, no estaba “en sus principal." Una mujer, dijo, se consideraba en su mejor momento "en sus 20, 30 y tal vez en sus 40".

Harlow desafió a Lemon, tratando de aclarar a qué se refería: “Creo que necesitamos clasificar. ¿Estás hablando de prima para tener hijos o estás hablando de prima para ser presidente?

“No le dispares al mensajero, solo estoy diciendo cuáles son los hechos”, respondió Lemon. Volvió a sacar el tema una hora después y fue refutado por el comentarista Audie Cornish.

Lemon emitió un comunicado el mismo día diciendo que lamentaba sus comentarios "sin ingenio e irrelevantes". Posteriormente estuvo ausente del programa durante tres días, y regresó la semana siguiente con una disculpa tuiteada pero sin mencionar el episodio en el aire.

Licht les dijo a los empleados en un memorando en ese momento que Lemon se sometería a un "entrenamiento formal", pero no especificó qué implicaría eso. Licht agregó que para él era importante que la red “equilibre la rendición de cuentas con... fomentar una cultura en la que las personas puedan reconocer, aprender y crecer a partir de sus errores”.

Lemon solía presentar el programa de horario estelar “Don Lemon Tonight”, pero se trasladó a las mañanas cuando la cadena lanzó “CNN This Morning” en noviembre pasado, justo antes de las elecciones de mitad de período en EE. UU., como uno de los primeros movimientos importantes de programación bajo Licht. Pero el programa no ha tenido el efecto esperado en las calificaciones, y el liderazgo de CNN instó a tener paciencia el mes pasado en medio de la caída de la audiencia en todos los ámbitos.

Haley, quien criticó las declaraciones de Lemon como sexistas y usó el incidente para recaudar fondos en febrero, acudió a Twitter el lunes para calificar el despido de Lemon como “un gran día para las mujeres en todas partes”, y se vinculó a las portadas de bebidas con el mensaje “¿Pasado mi mejor momento? Sostenga mi cerveza."