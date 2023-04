Otis Redding III, quien siguió a su padre en la música, muere a los 59 años

AP

Georgia, Estados Unidos

El cantante y guitarrista Otis Redding III, hijo y homónimo del legendario cantante de soul de la década de 1960, murió de cáncer a los 59 años, informó su familia el miércoles.

Redding tenía solo 3 años cuando su padre, Otis Redding, murió junto con varios miembros de la banda en un accidente aéreo el 10 de diciembre de 1967. Más de una década después, el joven Redding y su hermano, Dexter, formaron la banda de funk The Reddings, que grabó seis álbumes en la década de 1980.

“Es con gran pesar que la familia de Otis Redding III confirma que perdió la batalla contra el cáncer anoche”, dijo su hermana, Karla Redding-Andrews, en un comunicado publicado en la página de Facebook de la Fundación Otis Redding, la fundación de la familia. caridad en Macon.

Aunque los sencillos "Remote Control" y "Call The Law" de The Reddings aparecieron en las listas musicales de Billboard, los hermanos Redding nunca igualaron el éxito de su padre. Redding continuó tocando y actuando después de que la banda grabara su último álbum en 1988.

Una vez fue contratado para una gira europea como guitarrista del cantante de soul Eddie Floyd, bajo cuya dirección el joven Redding se sintió cómodo interpretando "(Sittin' On) the Dock of the Bay" y otras canciones de su famoso padre.

“Él dijo: 'Puedes tocar la guitarra conmigo, pero tendrás que cantar algunas de las canciones de tu papá'”, recordó Redding en una entrevista de 2018 con WCSH-TV en Portland, Maine. “Yo estaba como, '¿Eh? Yo no canto', ya sabes. Y él dijo: 'Bueno, vas a cantar "Dock of the Bay" conmigo esta noche'”.

Redding trabajó con la fundación de su familia para organizar campamentos de verano que enseñan a los niños a tocar música y se desempeñó como presidente de la junta del capítulo local de Meals on Wheels.

Continuó interpretando las canciones de su padre para audiencias grandes y pequeñas, según su sitio web, desde aparecer en el escenario del Carnegie Hall para un concierto tributo a Otis Redding en 2018 hasta cantar en bodas y fiestas privadas. Redding dijo que estaba agradecido por el legado perdurable, incluso si eclipsaba los esfuerzos por hacer su propia música.

"No importa cuánto me esfuerce por hacer lo mío, ya sabes, es como... 'cantar una de las canciones de tu papá'", dijo a la estación de televisión de Maine. “Así que sigo adelante y hago lo que la gente quiere, y vivo con eso. Pero no estoy bajo ninguna presión y no me pongo mentalmente bajo ninguna presión para pedir contratos discográficos”.