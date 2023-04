Ed Sheeran presenta ‘Subtract’ en Madrid en una atmósfera íntima y absorbente

EFE

Madrid

En una atmósfera íntima y absorbente, Ed Sheeran ha presentado este viernes algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum de estudio, ‘Subtract’, un trabajo que, según ha revelado, se sustenta en el relato de vivencias y estados emocionales complicados a lo largo del proceso de composición y producción.

Desde que ha puesto un pie en el escenario, el artista británico ha revolucionado al centenar de personas del público, que solo podía acudir con invitación o por sorteo, y ha dado algunas pinceladas que envolverán su próximo LP, en el que, a tenor de lo expuesto, el amor y la pérdida humana actuarán como ejes temáticos clave.

Aunque se presume un trabajo ecléctico, compuesto por la habitual variedad de géneros que Sheeran practica con soltura, como hizo en los superventas ‘Divide’ o ‘Equals’, la actuación de este sábado, totalmente acústica, no despeja totalmente por qué derroteros discurrirán sus canciones.

Sí se extrae, sin embargo, que su guitarra y un piano son los únicos acompañantes que su voz, sosegada y nítida, necesita para conquistar la majestuosa Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, un lugar tan sobrio y delicado como su estilo interpretativo, envuelto en un juego de luces hondo y familiar.

Siempre templado, casi frío, Sheeran ha contado las historias que han motivado la creación de algunas de las 18 canciones, como la muerte de su amigo Jamal, para el que compuso el ya publicado 'Eyes closed', que le retrotrae a su época en West London a los 18 años.

“Yo no estuve listo para volver a la vida después de que muriera Jamal, como sí hizo la gente cuando murió la reina. Eso me ayudó”, ha relatado a los presentes.

O los momentos “intensos” y difíciles durante las complicaciones del embarazo de su mujer, Cherry Seaborn, a quien le diagnosticaron un tumor en el transcurso del embarazo de su segunda hija en común, Jupiter, que cuenta, en parte, en 'Sycamore'.

El cantautor británico también ha interpretado 'Boat', 'Salt water', 'Life goes on', 'The end of youth', o 'The hills of Aberfeldy' y ha relatado, abiertamente, momentos en los que se sintió “deprimido” y que parcheó a través del consumo de drogas.

Y ha estado ágil recibiendo halagos y sugerencias del público en los momentos de silencio, como cuando una persona del público le ha dicho que tiene que venir más a España, a lo que, al momento, ha reconocido: “Vengo a España mucho, pero no para trabajar”.

Después de las canciones del nuevo disco -la actuación se ha sustentado en el principio ”cuatro nuevas, cuatro hits”- la superestrella británica se ha quedado sola en el escenario y ha dado paso a algunos de los temas más reconocidos no solo por sus fanáticos, sino por el mundo entero, como ‘Shape of you’, ‘Perfect’ o ‘Bad Habits’, con los que nadie se ha quedado callado.

Y tras media hora en la que ha dado las primeras pinceladas de su próxima creación al público español, Sheeran ha dado sucintamente las gracias y se ha evaporado del escenario, dejando un estruendo de aplausos y caras de la felicidad más genuina.