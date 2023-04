La Materialista dice haberse frustrado en su intento por ser madre

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante una conversación con el modelo colombiano Jose Rodríguez, uno de sus compañeros en el programa de la telerrealidad de Telemundo “La Casa de los Famosos 3”, La Materialista confesó haberse frustrado en su intento por convertirse en madre.

En ese sentido, la cantante dominicana aseguró que en algún momento se ha sentido embarazada, incluso teniendo síntomas propios de una mujer en ese estado, aunque lo define como “doloroso”, pues luego llega la decepción de no lograr “mi sueño más grande”.

“Yo he orado tanto por eso y me he frustrado mucho y he llorado mucho, lo supero, luego lo olvido, digo: 'no, cuando sea el tiempo de Dios'. Pero vuelvo y me gana la ansiedad y me lleno de frustración”, respondió La Materialista tras la pregunta de Jose sobre si nunca ha intentado tener hijos.

“Mi mama está loca porque yo tenga un hijo también. A veces yo me he sentido embarazada, pero es muy doloroso porque me he sentido, siento los malestares, todo, y me hago pruebas y nada”, continuó.

Luego de un año de rumores, La Materalista confirmó su relación con su mánager Eury Matos, quien también maneja la carrera de El Alfa y Shelow Shaq, en enero, previo a su entrada al reality donde está a punto de ser una de las finalista.

Asimismo, el 14 de febrero, Eury viajó hasta México para pedirle matrimonio a su novia, quien entre lágrimas dio el “Sí”.