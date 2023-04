Maribel Guardia: “No hay dolor más grande que enterrar a un hijo”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz Maribel Guardia habló por primera vez a la prensa, la noche de este martes, tras la muerte de su hijo Julián Figueroa a causa de un ataque agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Al borde del llanto, Maribel explicó el dolor que sintió al recibir la noticia por parte de su esposo Marco Chacón por llamada telefónica y aseguró que desea que todos los padres vean a sus hijos crecer y sean los padres quienes entierren a sus hijos y no lo que ha ocurrido en su caso.

“Le pido a Dios, que todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”, expresó Maribel.

Maribel y su nuera Ime Garza también describieron el ataúd de Julián. “La cajita que escogimos es como una virgencita de Guadalupe” porque cuando el unigénito de la artista costarricense nació, fue entregado espiritualmente a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, además de un dibujo de un león y un leoncito, que representa un hijo y un padre, realizado por su nieto José Julián, de 6 años, por quien tomaron la decisión de cremar el cuerpo y que el niño no lo vea.

“Un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito porque el león grande era su papá y el león chiquito era él”, dijo Ime entre lágrimas.

Asimismo, la exreina de belleza pidió oración por el alma de su hijo y por valor para ella y para los demás miembros de la familia.

Julián fue el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, aunque éste último, en total, procreó ocho hijos con cinco mujeres diferentes.

Julián seguía los pasos de sus padres y ya había lanzado más de diez canciones.