De Instagram al matrimonio: Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se van a casar, tienen 19 y 20 años

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Millie Bobby Brown, de 19 años, y Jake Bongiovi, de 20, no van a esperar conocerse más. La relación que comenzó en Instagram será blindada en el altar o en una ceremonia civil. La pareja pronto se va a casar.

La propia actriz anunció su compromiso a través de su Instagram, la misma red social en la que se conocieron tras seguirse mutuamente, haciéndose primero amigos antes de salir como novios.

Con una foto en blanco y negro y una frase de "Lover", canción de la estadounidense Taylor Swift, la joven develó el secreto a voces, pues los rumores sobre su compromiso se habían extendido por las redes sociales después de que ella mostró un anillo de diamantes en una publicación en enero pasado.

En la imagen, la actriz nacida en Marbella (España) mostró un anillo de diamantes en su dedo anular, acompañada de la frase en inglés: “I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all (”Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”).

Bongiovi, modelo, hijo del cantante Jon Bon Jovi, y la joven estrella de "Stranger Things" oficializaron su noviazgo en marzo de 2022.

La actriz anda tan enamorada que en enero pasado dijo que quiere que Jake sea su "compañero para toda la vida".

Millie tomó relevancia mediática luego de participar en la exitosa serie de Netflix "Stranger Things", la cual sigue a un grupo de adolescentes que luchan contra fuerzas sobrenaturales desencadenadas por organizaciones gubernamentales en un pueblo ficticio de Indiana en los años 80.

Antes de Jake Bongiovi, desde finales de diciembre de 2017 se le relacionó con el cantante estadounidense Jacob Sartorius, con quien terminó en julio de 2018 después de 7 meses de amores.

Luego los medios registraron acercamiento con el tiktoker Hunter Ecimovik, con quien también rompió bajo el alegato de que no era una relación saludable.

En cambio, Jacob Hurley Bongiovi (Jake) es el tercer hijo del famoso cantante estadounidense Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea.