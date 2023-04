Taylor Swift y Joe Alwyn sorprenden a sus seguidores al romper relación amorosa

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn rompieron. La pareja concluyó seis años de noviazgo. Según el medio Entertainment Tonight (ET) la separación ha sido amistosa y “nada dramática”.

ET publicó que debido a que ya no estaban juntos, Joe Alwyn no había asistido a ninguno de los conciertos de la gira de Taylor Swift, "The Eras Tour, que arrancó el 17 de marzo en el State Farm Stadium de Glendale, Estados Unidos.

La noticia ha causado sorpresa entre sus seguidores. Muchos de ellos pusieron en tendencia el hashtag “Ya no creo en el amor” como consecuencia de la ruptura porque, de acuerdo con los internautas, era una de las relaciones más fuertes dentro del medio artístico.

Incluso la prensa categorizó este romance como uno de las más sólidos en el mundo del entretenimiento.

Ninguno de los dos ha negado ni confirmado las informaciones periodística, pero ambos han mantenido en total discreción su noviazgo desde que comenzaron a salir hace seis años.

Swift, de 32 años, y Alwyn, de 33, se conocieron cuando ambos asistieron a la gala del MET en 2016, pero no fue sino hasta 2017 que iniciaron un noviazgo. De hecho, en ese entonces a ella se relacionaba con el también actor Tom Hiddleston.

En su más reciente álbum, "Midnights", Swift incluye la canción "Lavender Haze", inspirada en su relación con el actor, de 32 años: "Si estabas en la neblina de lavanda significaba que estabas en ese resplandor de amor que todo lo abarca. Me pareció muy bonito".