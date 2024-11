¡Exaltación impecable!

Un ceremonial para la historia, que recogió grandes anécdotas, lleno de reconocimientos y una cuenta casi saldada.

La versión 58 del ceremonial del Pabellón de la Fama se efectuó con mucha emoción de parte de los exaltados, así como los familiares que se estaban presentes en el auditorio la tarde domingo.

Como parte del programa, el Comité Permanente recordó a los inmortales que perdieron la vida durante el 2024. Además, rememoraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, que cumplen 50 años celebrados.

Fueron llamados al club de los inmortales 11 deportistas, entre ellos nueve atletas y dos propulsores. La batería de exaltados comenzó con Octavio Dotel, luego Geovanny Sibilia, Joel Ramírez, José A. Castillo, Cristian Cruz, Luis A. Montalvo, Fernando Hernández, Wendy Santana, Félix Díaz, Ana Villanueva y Víctor Estrella.

El Pabellón salda

parte de la deuda

Con la inclusión al salón de los nuevos inmortales de Geovanny “Mayo” Sibilia y Cristian Cruz, el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano hizo “un abono a crédito” al voleibol.

Mayo y Cruz, dos glorias de ese deporte que ya habían completado su curriculum para ascender las escalinatas del auditorio del Pabellón, hicieron justicia con su exaltación, pero aún falta uno de méritos sobrados. Ambos, al momento de dar su discurso con su toga verde y lleno de emociones, hicieron mención de Miguel Beato Cruz, padre de Cristian, un élite entrenador dominicano que “merece su curul en el más alto departamento del deporte nacional”.

“Solo me queda pedirle a Dios que me dé la oportunidad de compartir la inmortalidad antes de yo partir de este mundo con mi padre. Él ya no está con nosotros en el plano terrenal, pero es mi guía desde el cielo. Hoy el sueño de ambos de hace realidad”, sostuvo Cruz, quien es calificado como uno de los mejores acomodadores del país, y que ganó múltiples campeonatos con el Barrio Mejoramiento Social (Bameso), club donde su padre también se vistió de héroe como entrenador.

Mayo, de su lado, aprovechó el momento para agradecer a las autoridades por la escogencia. Detalló cada uno de sus hitos en su discurso, y se consideró madre de la mayoría de estrellas del voleibol que hoy ostentan.

“Yo no estaba pensando que me iban a escoger, pero doy las gracias porque el día al fin llegó. Aún faltan nombres por incluir del voleibol, ojalá ese siga siendo el rumbo”, sostuvo la reina de las reinas en una entrevista exclusiva al Listín Diario.

Mayo fue la primera mujer exaltada como propulsora. La última fémina del voleibol en ser inmortal fue Nuris Arias en el 2022.