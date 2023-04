La broma de Andrés García que no le hizo gracia a Charytín Goico

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La artista Charytín Goico recordó este miércoles el especial momento que vivió con Andrés García, quien murió el martes a los 81 años después de enfrentar varios problemas de salud, incluyendo la cirrosis hepática que le fue diagnosticada el año pasado y la fibromialgia con la que luchaba desde antes.

La actriz y cantante contó que al vestirse para una fiesta de cumpleaños que tenía organizada en su casa de Puerto Rico y a la que García estaba invitado, pero llegó antes de lo indicado, le pidió que lo llevara al patio y la lanzó a la piscina y aunque se molestó, lo perdonó y tanto su esposo Elin como ella terminaron teniendo una buena relación con el histrión.

“Me empujó a mi piscina de cabeza hasta el fondo de la misma y si Elin no me lo quita (a Andrés), yo lo hubiera matado. Lo perdoné muy pronto y nos convertimos en grandes amigos, él, Elin mi esposo y yo”, escribió en una publicación donde también compartió fotografías de escenas juntos en la telenovela puertorriqueña “Escándalo”, transmitida por Wapa en 1986 y que la dominicana la describió como “un poco tempestuosa, pero que dejó muchos recuerdos y grandes momentos”.

Palabras de Charytín:

Celebraba mi cumpleaños en Puerto Rico y me inventé una gran fiesta. Me vistieron con un traje verde bellísimo con mi maquillaje, mi pelo suelto. Tarde dos horas arreglándome! mis anillos mis collares! Vestida como una muñeca. Andrés llego una hora antes de la cita para el cumpleaños y me dijo “vamos! Enséñame tu patio” yo fui y me paré al lado de la piscina con él cuando este de repente huacata! Me empujó a mi piscina de cabeza hasta el fondo de la misma y si Elin no me lo quita (a Andrés) yo lo hubiera matado. Lo perdone muy pronto y nos convertimos en grandes amigos, el, Elin mi esposo, y yo.



Vuela alto querido amigo! siempre te recordare!

Dios te reciba con bombos y platillos en el cielo, como tú te mereces. Amen.