Las mujeres dirigen el mundo ficticio de 'General Hospital' de ABC

ALICIA RANCILIO | AP

Estados Unidos

Mientras “General Hospital” celebra su 60 aniversario , mucho permanece igual para la serie con guión de mayor duración en producción en los Estados Unidos. Un hospital sigue siendo el telón de fondo de la telenovela, muchos de los personajes veteranos permanecen, la rica familia Quatermaine ocupa un lugar preponderante y las historias son de amor, misterio y aventuras.

Pero en un cambio, muchos de los residentes más poderosos de Port Charles son mujeres.

El personaje del legado de Genie Francis, Laura Collins , cuya boda en 1981 con Luke Spencer atrajo a 30 millones de espectadores y sigue siendo el episodio de telenovela mejor calificado en la historia de los Estados Unidos, ahora es alcalde de Port Charles. La comisionada de policía es una mujer (interpretada por Tanisha Harper) y la jefa de personal del Hospital General también es una mujer (interpretada por Cassandra James).

Kristina Wagner, miembro del reparto desde hace mucho tiempo que interpreta a Felicia Scorpio, se unió por primera vez a "General Hospital" en 1984 como una princesa literal y el interés romántico de Frisco Jones (Jack Wagner), formando una superpareja de telenovelas. Mientras el agente Frisco estaba persiguiendo a los malos, Felicia esperaría en Port Charles. Pero ahora, Felicia, divorciada hace mucho tiempo de Frisco, acaba con los villanos y, a menudo, se une a Anna Devane de Finola Hughes para resolver misterios.

“Estoy muy orgulloso de decir que ahora el programa se siente muy centrado en la mujer”, dijo Wagner. “La mayoría de las historias giran en torno a las mujeres más que nunca. Hemos cambiado con los tiempos y eso es una verdadera ventaja. Eso es lo que me hace seguir regresando”.

Laura Wright, quien interpreta a Carly Spencer, ha actuado en tres telenovelas diferentes, y dice que solía ser común que cada telenovela tuviera una mujer que fuera la protagonista femenina destacada y fuerte.

“Regresas y tenías a Kim Zimmer en 'Guiding Light', quien interpretó a Reva Shayne. Erika Slezak interpretando a Viki ('One Life to Live'), Susan Lucci interpretando a Erica en 'All My Children'. Tuviste algunas mujeres fuertes, pero tuviste como, una. Ahora vemos tantos”, dijo.

Eden McCoy, que interpreta a la hija de Carly, Josslyn Jacks, se ha convertido en una mujer ferozmente independiente por derecho propio. Ella no pide la ayuda de un hombre fácilmente y no tiene problemas para defenderse. Incluso le dice a su interés amoroso, Dex (Evan Hofer) que él no puede dictar cuál es su posición.

“Es como si este muro se hubiera levantado entre nosotros y tú tienes que proteger a mi pequeño yo de tu gran maldad”, le dijo Josslyn a Dex en una escena. “Llamo a BS por eso. Tomo mis propias decisiones. Sé los riesgos que estoy tomando. Si no me quieres, solo di eso.

McCoy dice que los personajes se defienden solos.

“Son personajes lo suficientemente buenos por sí mismos, y no necesitan hombres a su alrededor. Si los hombres los rodean, entonces eso es increíble y grandioso, pero no lo necesitan”, dijo McCoy. “No somos dulces para los brazos. Tenemos cosas que traer a la mesa”.

Fuera de la pantalla, los actores también tienen un impacto importante. Tabyana Ali, quien interpreta a Trina Robinson, es parte de una querida pareja birracial en la serie. La semana pasada, los fanáticos compraron una valla publicitaria en Times Square de Nueva York para reproducir un montaje de video dedicado a la pareja de Trina y Spencer Cassadine (Nicholas Chavez), conocida por los fanáticos como Sprina.

Ali admite estar sorprendido por cuánto significó la relación para los espectadores, particularmente para aquellos que podían identificarse personalmente. “No me di cuenta de que las personas que están en relaciones interraciales, esto significa mucho para ellos. Se sienten muy vistos”, dijo. “Me siento honrado de ser parte de esto”.

Cynthia Watros, que interpreta a Nina Reeves, editora de una revista de alta moda y copropietaria de un hotel (los personajes de las telenovelas hacen buenos malabares con su tiempo), dice que incluso sus coprotagonistas masculinos han notado el cambio.

“Hemos tenido algunas conversaciones con algunos de los muchachos del programa que han estado aquí por un tiempo. Y ha cambiado mucho (a) las mujeres al mando del espectáculo”, dijo Watros. “Le doy mucho crédito a (productor ejecutivo) Frank (Valentini) y a los escritores por permitir que este programa sea tan impulsado por mujeres”.

Las mujeres también sienten un fuerte parentesco entre bambalinas. Rebecca Herbst, quien interpreta a Elizabeth Baldwin, se unió al programa cuando era adolescente en los años 90 y dice que el plató de "GH" es verdaderamente otro hogar. Ella cuenta con Francis, Wright, Jane Elliot, Kelly Monaco y Kirsten Storms en su “círculo de amigos”.

“A veces ni siquiera se siente como un trabajo. Cuando me subo a mi auto, solo voy a ir a ver a mi segunda familia, voy a trabajar y todos podemos jugar juntos. Veo personas que son cercanas y queridas para mi corazón y que siempre apreciaré sus amistades y las amaré. Es bastante asombroso. Me siento muy bendecida”.