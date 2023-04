Un dúo una vez más, Ben Affleck y Matt Damon vienen para 'Air'

JAKE COYLE | AP

New York, Estados Unidos

Mientras Ben Affleck y Matt Damon escribían “The Last Duel”, su primer guión juntos desde su gran éxito de 1997, “Good Will Hunting”, notaron que faltaba algo en sus carreras sinuosas y generalmente separadas.

“Recuerdo que mi esposa me dijo un día: 'No te había escuchado reír así en 15 años'”, dice Damon. “Salimos de esa experiencia pensando: ¿Por qué no estamos haciendo esto más a menudo? Y al llegar a los 50 simplemente piensas: si no lo convertimos en una prioridad, simplemente no va a suceder”.

Ahora, más de 25 años después de que se propusieran triunfar en Hollywood, tan unidos que una vez compartieron una cuenta bancaria , Affleck y Damon vuelven a ser un equipo. Affleck dirige y Damon protagoniza “Air”, la nueva película sobre el cortejo de Michael Jordan por parte de Nike que se estrena en los cines el miércoles.

Esa película, un original de Amazon Studios que MGM estrena en cines, es solo una parte de su nueva colaboración. Es el primer lanzamiento de su nueva productora, Artists Equity. Affleck es el director ejecutivo, Damon es el jefe de contenido. Parte de su misión es dar a los miembros destacados del equipo y del reparto una parte de las ganancias.

Para Affleck, "Air", en la que la entonces emergente Nike busca un acuerdo de zapatillas con Jordan mientras su madre (interpretada por Viola Davis) aboga por su valor, representa lo que esperan hacer con su nueva compañía.

“Creemos que hay muchos artistas realmente significativos en el equipo que son subestimados y subestimados y marcan una gran diferencia en la calidad de la experiencia en una película”, dijo Affleck en una entrevista junto a Damon. “Queremos adoptar el enfoque adoptado hacia Michael Jordan, que es reconocer a los artistas y decir: ustedes son los que merecen ser compensados ??por esto. Estás generando el arte, la belleza, la majestuosidad”.

Y con “Air”, es posible que ya hayan generado un hit. La película, coprotagonizada por Jason Bateman, Chris Tucker, Chris Messina y Julius Tennon, ha obtenido excelentes críticas desde su estreno en SXSW. Amazon estaba tan complacido con él que decidió lanzarlo en los cines a nivel nacional.

Todo lo cual explica algunas de las razones por las que Affleck, a pesar de los memes de "Ben Affleck triste" y los videos virales de él luciendo malhumorado en los Grammy, está genuinamente feliz. Ciertamente ha habido altibajos; Affleck ha sido sincero anteriormente sobre las batallas pasadas contra el alcoholismo . Pero Affleck ahora se encuentra, como dice, "famosamente infeliz" a pesar de sentir lo contrario.

esos memes? Affleck los culpa de los momentos fuera de contexto y el resultado de tener siempre una docena de cámaras apuntándolo.

“La fotografía aislada se ve así: mira a este tipo infeliz”, dice Affleck. “Pero en realidad, estoy bastante feliz. Tengo una buena vida. Soy muy afortunado. A pesar de los memes. Tal vez mi rostro en reposo deja algo que desear”.

"Tienes cara de b---- descansando", interviene Damon, riendo.

Pero después de una carrera tumultuosa como Batman y otra carrera turbulenta en los tabloides, Affleck ha vuelto a hacer el tipo de películas que le valieron el premio a la mejor película hace una década, con "Argo".

Artists Equity, con sede en Los Ángeles, es una especie de sujetalibros para el comienzo legendario del dúo. Lo lanzaron para ayudar a establecer el rumbo de su próximo capítulo (Damon tiene 52 años, Affleck 50) y hacer que pasar tiempo juntos sea un requisito más. También le permite a Affleck estar regularmente con sus hijos de su matrimonio anterior con Jennifer Garner. El año pasado se casó con Jennifer López.

Una persona a la que han convencido en su nuevo esfuerzo es Viola Davis. Aunque originalmente la madre de Jordan tenía un papel muy pequeño, la leyenda de la NBA enfatizó su importancia en la historia cuando se reunió con Affleck. Jordan dijo que Davis era el único actor para el papel.

Davis reconoció lo que Affleck y Damon estaban tratando de fomentar. Tiene su propia compañía de producción progresiva, Juvee Productions, que dirige con su esposo, Tennon. (Estuvo detrás de “The Woman King” del año pasado). Davis dice que trabajar en “Air” fue una de las mejores experiencias de su carrera.

“Lo que están haciendo es devolver el cine a los artistas, que es donde debería estar”, dice Davis. “Hay tantos obstáculos en tu camino como artista y el mayor obstáculo en tu camino es el negocio en sí. A veces se cierne frente a ti”.

“Lo que están haciendo es lo que es nuestra fantasía como actores, especialmente una vez que hemos alcanzado cierto nivel”, agrega Davis. “Queremos autonomía y agencia”.

Las próximas películas de Artists Equity incluyen "The Instigators", una película de atracos protagonizada por Damon y Casey Affleck, e "Unstoppable", con Lopez y Jharrel Jerome. Aunque el rango de López ha estado en exhibición en películas recientes como “Hustlers”, Hollywood a menudo parece no estar seguro de cómo utilizar su talento.

“Estoy de acuerdo con esa observación”, dice Affleck. “Tener un conjunto de expectativas sobre ella, era inherentemente limitante. Viste con 'Hustlers' que realmente fue capaz de mostrar lo que puede hacer".

En "Unstoppable", dice Affleck, ella interpreta un papel no muy diferente al de Davis en "Air", como la madre de un campeón universitario de lucha que nació con una pierna.

"Creo que está en su mejor momento", dice Affleck. “Está haciendo un trabajo extraordinario en gran medida porque está dando ese paso para asumir la responsabilidad de lo que está haciendo en lugar de decir: 'Esto es lo que me ofrecen'”.

La noción de marca personal está en el centro de “Air”. Nike en ese momento estaba en un distante tercer lugar detrás de Converse y Adidas, pero sus ejecutivos dieron con un concepto que presagiaría mucho de lo que se siguió desde entonces en el marketing: el zapato no solo lo usaría Jordan, sino que lo personificaría. Ahora, señala Affleck, la gente da por sentado que son marcas.

“Siempre he encontrado esa idea confusa y un poco anatema. Las personas son muy complicadas, contrarias y matizadas, y las marcas son simples”, dice Affleck. “Entonces, la idea de que una persona puede ser una marca es algo difícil de aceptar para mí. Nunca se me ha dado bien ni me ha interesado. Obviamente, la marca de Michael (excelencia, grandeza, majestuosidad) si vas a tener una marca, esa es una que debes tener”.

Pero la marca Damon-Affleck, si eso es algo, está funcionando bien. Ha habido muchos contratiempos en el camino para ambas estrellas. Pero la noción de ellos como un dúo creativo y dos de los amigos más rápidos de Hollywood ha perdurado. ¿Quién no ha soñado con aparecer en el cine con su mejor amigo? Hay cariño por ellos porque se tienen cariño el uno al otro.

Sin embargo, "Air" presentó un nuevo giro en su asociación persistente: por primera vez, Affleck estaba dirigiendo a Damon. Recientemente, Affleck se dio cuenta de que todo el tenor del proyecto se debía en parte al apoyo de Damon como director.

"Fue un gesto muy amable y amable que es característico de cómo Matt me trató, y esta amistad, toda su vida", dice Affleck. “Es como por qué tienes buenos amigos. Cuando suceden cosas como esta, casi ni siquiera te das cuenta de que han tomado la decisión correcta y han sido amables. Es un testimonio de por qué seguimos siendo amigos. Sé que no soy yo.

Damon, sin perder el ritmo, sonríe. "Solo te socavé a tus espaldas". ___

Esta historia se ha corregido para mostrar que la película es un lanzamiento de Amazon Studios, no un original de Apple TV+.