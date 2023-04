Nominaciones a los premios Webby para Harry Styles, Lizzo y Post Malone

MARK KENNEDY | AP

New York, Estados Unidos

Harry Styles, Post Malone, Lizzo, Doja Cat, Megan Thee Stallion, el elenco de “Ted Lasso” y la serie web que nos dio a un niño amante del maíz están entre los nominados a los Premios Webby de este año, reconociendo los mejores contenidos y creadores de internet.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales anunció los nominados el martes, resultado de casi 14.000 entradas de 70 países.

Styles obtuvo una nominación por su comercial de AirPods, Trevor Noah por sus segmentos filmados entre escenas en “The Daily Show” y los fanáticos de BTS por sus videos subidos a YouTube llamados #MyBTStory. Lizzo obtuvo uno por presentar su programa "Lizzo's Watch Out For the Big Grrrls", en el que busca bailarinas.

El reacio video social de Doja Cat para la pizza mexicana de Taco Bell : "Me gusta mi pizza con frijoles refritos/Mira mi anuncio/Busca en YouTube/Esto ni siquiera es comida mexicana", fue nominado a la mejor asociación publicitaria y se enfrenta en esa categoría. con la colaboración entre “Ted Lasso” y FIFA 23.

Los nominados incluyen "Recess Therapy", el programa que destacó a Tariq, un niño de 7 años, amante del maíz, la experiencia auditiva de Post Malone para "Twelve Carat Toothache" y un concierto de realidad virtual de Megan Thee Stallion fue nominado a mejor metaverso, interpretación inmersiva o virtual.

En otros reconocimientos musicales, "Wait For U" de Future con Drake y Tems, "Compliance" de Muse, "Bad Man" de Disturbed y "Beautiful" reelaborado de Christina Aguilera para el Día Mundial de la Salud Mental compiten por el mejor video musical.

La asociación de Metallica con "Stranger Things" para una colección de productos de Hellfire Club fue nominada a la mejor asociación o colaboración y las cuentas de redes sociales de Lupita Nyong'o, Stephen Colbert y Jennifer Garner recibieron nominaciones.

Un enfoque en la inteligencia artificial reflejó la fascinación del mundo de la tecnología con su promesa, incluida la obtención de una nominación a OpenAI como mejor sitio web científico o sitio móvil, y asentimientos para la campaña de arte de IA de ketchup de Heinz y el sistema de color de IA activado por voz para Sherwin-Williams.

Las empresas que obtienen el mayor número de nominaciones son Apple con 22, MTV con 15, National Geographic y Netflix cada una con 14, Audible con 13, CNN y HBO y The Washington Post cada una con 12, Google y Meta con 11 cada una y Amazon con 10.

Los premios son seleccionados por la Academia, mientras que los premios Webby People's Voice Awards son votados por fanáticos de todo el mundo. La votación para ese premio está abierta hasta el 20 de abril. Los ganadores de todos los premios se anunciarán el 25 de abril.

Los miembros de la academia incluyen al baterista, cineasta y escritor Questlove, la presentadora de podcasts Roxane Gay, el actor LeVar Burton, los comediantes Samantha Bee y Ziwe Fumudoh, la fundadora de Girls Who Code Reshma Saujani, la ejecutiva de Savage X Fenty Natalie Guzman, la diseñadora de moda Tan France, la creadora de “Abbott Elementary” y el actor Quinta Brunson, el ejecutivo de Amazon Werner Vogels, el podcaster Andy Slavitt, la ingeniera de software Tracy Chou y el artista Takashi Murakami.