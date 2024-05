Djokovic sigue a Nadal en la eliminación anticipada del Abierto de Italia

La actuación de Novak Djokovic fue tan pobre el domingo que incluso el 24 veces campeón de Grand Slam admitió que era "preocupante".

Djokovic tuvo una de sus peores actuaciones en uno de sus torneos favoritos al ser derrotado por Alejandro Tabilo, 29no preclasificado, en la tercera ronda del Abierto de Italia.

Fue el primer partido de Djokovic desde que fue golpeado accidentalmente en la cabeza por una botella de agua mientras firmaba autógrafos después de su victoria inicial el viernes.

"Me las arreglé para dormir bien. Tenía dolores de cabeza. Al día siguiente o ayer estuvo bastante bien, así que pensé que estaba bien. Tal vez esté bien. Tal vez no lo sea", dijo Djokovic.

"Quiero decir, la forma en que me sentí en la cancha hoy fue completamente como si un jugador diferente entrara en mis zapatos. Simplemente sin ritmo, sin tempo, sin equilibrio en ningún plano. Es un poco preocupante".

Djokovic comenzó con una doble falta y las cosas no mejoraron mucho para el seis veces campeón de Roma.

Djokovic, número uno del mundo, perdió sus dos primeros juegos de servicio y perdió el partido por 6-2, 6-3 en solo 68 minutos, dándole la victoria a Tabilo cuando cometió una doble falta, su quinta del partido, en medio de abucheos en el Foro Itálico.

"Estoy tratando de absorberlo todo y despertar en este momento", dijo Tabilo después de la mayor victoria de su carrera. "Solo estaba tratando de mantener los nervios y seguir haciendo swing. Hacia el final, mis brazos se estaban cansando, pero intentaba no pensar en ello.

"Es una locura, no puedo creer lo que ha pasado. No puedo creerlo en este momento. No creo que nadie pueda creerlo".

La derrota en la tercera ronda marcó la peor actuación de Djokovic en el Abierto de Italia. Solo había perdido una vez antes ante un rival fuera del top 10 en Roma, donde nunca había quedado eliminado antes de los cuartos de final.

Djokovic siguió a Rafael Nadal a una temprana eliminación después de que el 10 veces campeón de Roma perdiera su partido de tercera ronda ante Hubert Hurkacz por 6-1, 6-3 el sábado.

Si bien Djokovic había dicho que estaba "bien" después del incidente de la botella de agua, fue una actuación inusualmente desafinada del serbio mientras intenta intensificar su juego en tierra batida antes de intentar defender su título en el Abierto de Francia, que comienza el 26 de mayo.

"Ayer iba a entrenar con facilidad. No sentí nada, pero tampoco sentí lo mismo", dijo Djokovic.

"Hoy, bajo mucho estrés, fue bastante malo, no en términos de dolor, sino en términos de este equilibrio. Simplemente no hay coordinación. Jugador completamente diferente al de hace dos noches... No sé. Tengo que hacerme chequeos médicos y ver qué está pasando".

Djokovic cometió 12 errores no forzados frente a los cuatro de Tabilo y produjo 14 tiros ganadores frente a los 22 de su rival. También fue una rara ocasión en la que no tuvo oportunidades de quiebre.

Le rompieron el saque cuatro veces en el partido, incluso en el juego final, y Djokovic solo pudo negar con la cabeza cuando otro error no forzado le dio a Tabilo un punto de partido.

Djokovic sigue sin un título este año, la primera vez que llega a mayo sin un trofeo desde 2018, cuando regresaba de una lesión en el codo derecho.

Tabilo se enfrentará ahora al 16to preclasificado Karen Khachanov, quien venció a Francisco Cerúndolo por 6-2, 6-4.

En el torneo femenino, la segunda cabeza de serie Aryna Sabalenka avanzó a la cuarta ronda con una victoria por 6-4, 6-2 sobre Dayana Yastremska.

La estadounidense Sofia Kenin, que ganó el Abierto de Australia en 2020 y también llegó a la final de Roland Garros ese mismo año, fue derrotada por la eslovaca Rebecca Sramkova por 6-4, 4-6, 6-4.