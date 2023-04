Parejas como Shakira y Piqué que después de amarse se destrozan y no saben cómo parar sus pleitos

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Shakira volvió al ataque y tiró a la yugular de Gerard Piqué con su despedida de Barcelona, “ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”. Esto, tras el futbolista decir que lo de tirar “beef” en las canciones está de moda, pero “no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental la gente a la que le tiras el beef”.

Shakira y Piqué vivieron juntos durante 12 años y tienen dos hijos en común. En medio de los rumores de separación, la colombiana comenzó su desahogo con “Te felicito” en colaboración con Rauw Alejandro y tras el anuncio de su ruptura el 4 de junio de 2022, junto a Ozuna lanzó “Monotonía”, donde deja entrever que tiene el corazón roto, aunque en los últimos dos meses hizo estrenó “Bzrp Music Session, Vol. 53” con Bizarrap y a dúo con Karol G hizo “TQG”. Ambas con ataques al padre de sus retoños, a su nueva novia Clara Chía y hasta a su ex suegra.

Sin embargo, éste no es el único caso en el que dos famosos viven años de amores y meses de odio con pleitos mediáticos, también lo vimos con Mozart La Para y Alexandra MVP, Dj Sammy y Jenn Quezada, Julián Gil y Marjorie de Sousa y Kim Kardashian y Kanye West.

En República Dominicana, Mozart La Para y Alexandra MVP le dieron a la farándula dominicana la separación más polémica de los últimos tiempos. El urbano y la influencer anunciaron su divorcio en marzo de 2019 tras 10 años de matrimonio y haber procreado una niña juntos.

El primer escándalo de esta pareja fue un mes luego de la noticia de su separación cuando el cantante fue captado en la playa, agarrado de mano con la actriz Dalisa Alegría, quien es su actual esposa y fue acusada de ser la tercera en discordia.

Desde ese momento, los dimes y diretes no han parado: Alexandra dijo que Mozart no la apoyó lo suficiente con la pérdida de un embarazo, mientras que a él le disgustaba verla con una cirugía estética nueva cada vez que llegaba de una gira. Apenas el mes pasado Dalisa y Alexandra se estuvieron enfrentando a través de redes sociales.

Dj Sammy y Jenn Quezada

En octubre de 2020, la separación de Dj Sammy y Jenn Quezada parecía ser amigable hasta que el productor musical se vio obligado a publicar múltiples mensajes con los que supuestamente su exnovia lo hostigaba, lo acosaba y no lo dejaba rehacer su vida con una nueva pareja.

“Entiendan que me quieren hacer daño, ustedes solo ven los chismes y no saben lo que se mueve por debajo. La vida de Jenn es una falsa, no es lo que pinta ni lo que quiere demostrar”, escribió Sammy en su Instagram.

Grabaron una canción a dúo, pero luego él la acusó de hacerle brujería y ella amenazó con demandarlo hasta que ambos comenzaron nuevos romances.

Julián Gil y Marjorie de Sousa

Otro referente de una relación que pasó del amor al odio a la vista del público fue la de los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, quienes hasta el día de hoy pelean por tener la custodia del único fruto de su noviazgo, Matías, de quien la venezolana tiene la patria potestad completa desde 2020 tras tres años de pelea legal.

El argentino contó que su amorío con la también modelo terminó en 2011 por “incompatibilidad”, pero que volvieron a coincidir en una telenovela y tuvieron un encuentro sexual en una de las “pocas veces” que Gil se ha emborrachado, lo que dejó como resultado el hijo de ambos.

El pasado 1 de marzo, Julián le suplicó a Marjorie, a través de las pantallas de su programa “¡Siéntese Quien Pueda!” que le permita ver al pequeño, pues tiene más de cuatro años sin estar con él.

Kim Kardashian y Kanye West

Por su lado, Kim Kardashian y Kanye West también han peleado por su hija mayor, North West, a quien el rapero prohíbe utilizar TikTok, donde la niña pública videos junto a su madre, por lo que el cantante escribió en su Instagram: “Como este es mi primer divorcio necesito saber qué debo hacer con respecto a que mi hija aparezca en TikTok contra mi voluntad”.

Kim y Kanye pidieron el divorcio en enero de 2021 luego de celebrar una espectacular boda en mayo de 2014 y en casi siete años de unión matrimonial concibieron cuatro hijos.

Para el cumpleaños número 44 de Kanye, su exesposa le dedicó un mensaje de amor a pesar de su inminente divorcio. “¡Feliz cumpleaños. Te amo de por vida!”. Pero todo cambió tiempo después cuando hasta a las parejas de sus excuñadas les ha advertido que solo lo quieren para tener hijos.