Juan Osorio quiere que Francisca sea la villana de una de sus telenovelas

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante una entrevista para la revista People en Español y que fue reseñada en “Despierta América”, el veterano productor mexicano Juan Osorio recordó cuando en enero de 2022, Francisca confesó que había adicionado para la bioserie de Gloria Trevi, pero que no tuvo éxito para lograr el papel.

Osorio le prometió a la comunicadora y actriz dominicana llamarla para que actúe en un próximo proyecto producido por él y aseguró que la quisiera ver como villana.

“Voy hacer un casting y que para en mi siguiente proyecto, estarás trabajando. Ya vi que me han estado enviando mensajes y no los he leído, pero he andado como loco, pero prometo públicamente, Francisca, que vas a trabajar en un proyecto mío”, expresó Osorio.

“Yo creo que tú debes ser de villana, debes ser una buena villana, vas a ver. Es una promesa”, agregó.

Recordemos que en 2016, después de coronarse como Nuestra Belleza Latina 2015, Francisca viajó a México y tuvo una pequeña participación en la telenovela “Despertar Contigo” de Televisa, aunque siempre aspiró a tener otras actuaciones en la gran industria mexicana hasta que uno de sus representantes la escuchó.

“¡Me lo prometió! Dios mío, Juan mira me has hecho el día, gracias por la humildad de responder ese mensaje y yo te escribo siempre por Instagram, tú no me has respondido, pero esto para mí significa el mundo, mi vida”, dijo emocionada, además de aceptar la invitación a esta nueva audición. “Sí, voy para ese casting y uno de mis sueños más grandes es trabajar en una de tus producciones así que gracias por esa promesa que guardo en mi corazón y sobre todo señores, miren uno tiene que pedir”.