Tekashi 6ix9ine: “Era más feliz cuando no tenía nada”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El rapero estadounidense de origen mexicano Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, habló por primera vez en “Despierta América” sobre la paliza que recibió la semana pasada en el sauna de un gimnasio en la ciudad de Miami que le dejó contusión de mandíbula y una costilla rota.

Aunque la policía arrestó a tres hombres, Tekashi señaló a “tres hispanos y dos morenos”, a quienes no conocía, como los responsables. Y reveló que procederá legalmente contra el lugar en el que fue agredido debido a que sus victimarios entraron sin una membresía.

“Estaba yo en el teléfono con una amiga hablando, y estaba yo en la sauna, y ya no aguante el calor, entonces cuando yo salí, de repente doy dos pasos… eso paso así de rápido. Ya me tenían como vigilado”, contó.

A raíz de este y los demás problemas que ha tenido siendo un artista internacional, entre los que se puede mencionar el proceso legal que vivió en 2019 después de ser acusado de crimen organizado y posteriormente declararse culpable de pertenecer a una banda conocida como "Nine Trey Gangsta Bloods" y haber financiado la pandilla, Tekashi confesó que era más feliz cuando no tenía nada.

“Cuando no tenía ni cien pesos yo era más feliz”, expresó.

Tekashi fue sentenciado a dos años de prisión por un juez, quien dijo que su cooperación extraordinaria con los fiscales lo libró de posibles décadas en prisión, pero no lo absolvió por completo por usar una pandilla violenta como su “cuadrilla personal de matones”. Además fue multado por 35,000 dólares y le ordenó que realizara 300 horas de servicio comunitario.

Asimismo, el intérprete de música urbano negó ser un traidor, ya que “la gente que metí en la cárcel no eran amigos, fue gente que me secuestro”. “Yo soy leal, pero no soy bruto”.