Piqué dice Shakira no pensó en salud mental de su pareja y critica a sus fans

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La música ha sido para Shakira una vía de desahogo y sus pullas a Gerard Piqué y Clara Chía le pusieron más polémica a su separación amorosa. Fue en “Bzrp Music Sessions Vol. 5” con Bizarrap y “TQG” con Karol G donde la colombiana puso en una posición incómoda ante el ojo público al exfutbolista y a su novia.

Piqué habló seriamente sobre el daño mental que pueden causar las indirectas y les restó importancia a las críticas que generaron los temas de su expareja, quien le ha agregado más molestia por su mudanza a Miami, según señaló La Vanguardia.

Asimismo, consideró que los fanáticos pueden admirar a alguien, pero no opinar en la vida privada de nadie.

“Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya que no quiero porque es un tema personal. O sea, el tema de tirar beef, o sea, está muy bien y es la moda… Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental la gente a la que le tiras el beef y queda muy bien a título personal, la puta ama, no sé qué, pero luego no pensamos en la otra persona”, dijo durante una transmisión en vivo con Gerard Romero con palabras al parecer dirigidas a la cantante.

“¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?”, añadió para posteriormente también confesar estar decepcionado de la sociedad y de los jóvenes que necesitan la aprobación de otras personas.

“Yo intento vivir mi vida y ya llegó un punto que siento indiferente absolutamente lo que diga la gente y me da completamente igual, de verdad te lo digo. Y hago mis cosas, las intento hacer lo mejor posible, lo intento pasar bien, estoy en un momento en mi vida que estoy súper feliz y que intento pasar lo máximos momentos posibles con la gente de mi entorno que me quiere”, continuó.