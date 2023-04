Anitta, una artista de Élite

EFE

La cantante brasileña, que festeja ahora su 30 cumpleaños, lo celebra fichando para la exitosa serie de Netflix “Élite” y cargando contra su discográfica.

Con más de 60 millones en Instagram, la artista, nominada a los Grammys 2023, está en la cresta de la ola: cumple los 30 años, y lo hace fichando para la serie de Netflix “Élite” y con una fiesta cuyas reglas de asistencia han dado qué hablar.

DE LA IGLESIA A YOUTUBE.

Larissa de Macedo Machado, más conocida como Anitta, nació el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro, Brasil. Fue su madre quien les sacó adelante a ella y a su hermano Renan Machado, quien también es su productor.

Desde joven, Anitta mostró un gran interés por la música, ya los 8 años comenzó a cantar en la catequesis y se unió al coro de la iglesia. A los 11 años, empezó a estudiar baile. Después, se puso a aprender inglés.

Y es que, a pesar de provenir de una familia modesta, Anitta nunca dejó de perseguir ese sueño musical. Y, aunque estudió administración a los 16, nunca dejó de lado la meta de una carrera artística.

Para ello, en 2009 empezó a subir vídeos caseros a su canal de Youtube, bailando y cantando. Fue así como llegó su gran oportunidad en 2010, cuando fue descubierta por el productor musical Renato Azevedo, quien la instó a unirse a “Furaçao 2000”.

En un concierto, la empresaria Kamilla Fialho se ofreció a ser su mánager. En 2012, Anitta lanzó su sencillo debut “Meiga e Abusada” (“Dulce y Descarada”), fue un gran éxito en Brasil y la consolidó como una de las artistas más prometedoras del país.

Así fue como la brasileña pasó a convertirse en una estrella primero nacional y luego internacional y, además, trilingüe: a lo largo de su carrera, ha cantado en brasileño, español e inglés.

Una carrera que incluye álbumes como “Anitta” (2013), “Ritmo Perfeito” (2014), “Bang!” (2015), “Kisses” (2019) y “Versions of Me” (2022), este último fue el que la consolidó del todo a nivel internacional. Una de sus canciones más famosas es “Envolver”, lanzada el año pasado y que fue número uno en Spotify y viral en redes sociales.

La artista brasileña también ha colaborado con algunos de los artistas más importantes de la música latina e internacional, como J Balvin, Luis Fonsi, Ricky Martin, Miley Cyrus, Maluma, Cardi B, Ozuna, Madonna o Daddy Yankee.

ENVOLVER EL ÉXITO.

Además de su carrera musical, Anitta ha incursionado en la actuación en Brasil, con una filmografía que incluye títulos como “Copa de Elite” (2014), “Didi e o Segredo dos Anjos” (2014), o “Amor de Mãe” (2020).

Pero Anitta también ha sido objeto de atención por su vida personal y amorosa, en la que se incluyen nombres como los futbolistas Neymar y James Rodríguez, el cantante Mr. Thug, el actor Pablo Morais, la doctora Pamela Tosatti o la bailarina Ohana Lefundes.

De hecho, la cantante habló abiertamente de su orientación y aseguró que “la gente no acepta la bisexualidad”, en declaraciones a Vanity Fair y confesó: “yo, por ejemplo, he estado con mujeres. Y lo digo”.

En 2017, Anitta se casó con el empresario Thiago Magalhães. Sin embargo, la pareja se separó en 2018. Después estuvo relacionada con el actor Gabriel David y posteriormente con el presentador Gui Araújo. Su última pareja fue el productor Murda Beatz, con quien cortó en 2022.

Pero si Anitta está siendo noticia ahora, es por otras razones. Por ejemplo, la cantante brasileña ha expresado su frustración con Warner Records en Twitter, quejándose de los plazos que la discográfica maneja para autorizar la publicación de sus temas.

“Si hubiera una multa (una cláusula de rescisión) que pagar, ya habría vendido mis órganos, por más caro que fuese, para salir fuera. Pero desgraciadamente no la hay”, tuiteó, en alusión a un remix.

“Sé que queréis ese remix, yo también. Cuando vi que os gustó, se lo envíe de inmediato y les pedí lanzarlo hace ya bastante tiempo. Pero solo se pueden lanzar las canciones con su consentimiento. Para estar en Spotify tienen que autorizarlo y enviarlas”, explicó Anitta.

La artista también afirmó que “cuando somos jóvenes y todavía no sabemos demasiado, hay que prestarle mucha atención a aquello que firmamos… si no, puedes pasarte la vida pagando por el error”.

TREINTENA DE ÉLITE.

Además, Anitta está en la cresta de la ola porque se incorporará al elenco de la séptima temporada de la exitosa serie de Netflix, “Élite”. Se desconocen todavía los detalles de su personaje, pero parece que a finales de año como tarde podrán verla en la plataforma de streaming.

Asimismo, la cantante también ha sido noticia por las condiciones que ha puesto para la celebración de su 30 cumpleaños. Porque para asistir, puso tres normas a los invitados, que publicó a través de Instagram.

La primera era “no traer +1”, es decir, “si no sabes venir solito, puedes quedarte en casa”, ya que: “el invitado no invita, y yo no quiero una fiesta rodeada de personas a las que no conozco. Te invito a ti, no a tus amigos”. También agregó a posteriori que “si alguien no es capaz de venir solo, que vaya a terapia”.

La segunda norma era “no tomar fotos ni vídeos”. De nuevo, sus razones: “no he invitado a nadie para publicar exclusivas en Internet, solo para divertirnos. Si quieres publicar, búscate otra de las fiestas que tienen lugar durante todo el año”. Y aseguró que expulsaría a quien lo hiciera.

La tercera norma era “no molestar famosos ni atosigar a otras personas hablándoles al oído sin parar”. En un vídeo, además, habló sobre la polémica generada por estas normas: “Hay gente criticándome por publicar las reglas en mis stories. No voy a mirar más el teléfono hasta después de la fiesta”.

En definitiva, en sus propias palabras: “Si no te gusta, no vengas”. Además, parece que los asistentes dispuestos a cumplir estas normas habrán disfrutado como niños, ya que la celebración iba a tener lugar en un parque de bolas.

Así, Anitta llega a la treintena por todo lo alto. Sin lugar a duda es una artista de élite a la que le quedan muchas normas por escribir.