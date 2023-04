Determinarán si Fox actuó con malicia al ventilar acusaciones sobre manipulación de las elecciones contra Trump

RANDALL CHASE y DAVID BAUDER | AP

Dover, Estados Unidos

El fallo de un juez de Delaware el viernes sentó las bases para un dramático juicio de primavera sobre si Fox News tiene responsabilidad financiera por ventilar acusaciones falsas de que una compañía de máquinas de votación manipuló las elecciones presidenciales de 2020 contra el expresidente Donald Trump.

El juez de la Corte Superior, Eric Davis, dictaminó que estaba "CLARAMENTE CLARO" que ninguna de las acusaciones hechas por los aliados de Trump en Fox en las semanas posteriores a las elecciones eran cierta.

Davis dijo que le correspondía a un jurado decidir si Fox actuó con verdadera malicia al ventilar los reclamos y, de ser así, a cuánto dinero tiene derecho Dominion por daños y perjuicios. Dominion ha demandado a Fox por 1.600 millones de dólares.

A menos que se llegue a un acuerdo de última hora, se espera que el juicio comience a mediados de abril.

“Las declaraciones en cuestión fueron dramáticamente diferentes a la verdad”, dijo Davis en un fallo de juicio sumario, que negó el esfuerzo de Fox de desestimar el caso, así como la solicitud de Dominion de una victoria sin jurado. “De hecho, aunque no se puede atribuir directamente a las declaraciones de Fox, es digno de mención que algunos estadounidenses todavía creen que las elecciones fueron manipuladas”.

El hecho de que Fox no revelara pruebas exhaustivas que contradijeran las afirmaciones de fraude “indica que sus informes no fueron desinteresados”, escribió el juez.

En un comunicado emitido después del fallo, Dominion dijo que estaba complacido de que la corte haya rechazado los argumentos de Fox y haya encontrado “como cuestión de derecho que sus declaraciones sobre Dominion son falsas. Esperamos ir a juicio”.

Fox enfatizó que el caso se trata de las protecciones de la Primera Enmienda de los medios, y que estaba tratando de cubrir acontecimientos de gran interés periodístico: la afirmación de un presidente en funciones de que las elecciones fueron manipuladas.

“Fox continuará defendiendo ferozmente los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa a medida que avanzamos en la siguiente fase de estos procedimientos”, dijo la red en un comunicado el viernes.

El fallo prepara el escenario para un juicio en el que estrellas de Fox News como Tucker Carlson, Sean Hannity y Maria Bartiromo, así como el fundador de la red, Rupert Murdoch, podrían ser llamados al estrado .

Incluso antes del fallo del juez, miles de páginas de pruebas presentadas en el caso mostraban a ejecutivos y estrellas de Fox ridiculizando en privado las acusaciones y expresando opiniones sin rodeos, como Carlson diciendo que odiaba a Trump “apasionadamente”.

Durante una declaración, Murdoch testificó que creía que las elecciones de 2020 fueron justas y no le habían sido robadas al expresidente.

“Fox sabía la verdad”, argumentó Dominion en documentos judiciales. “Sabía que las acusaciones contra Dominion eran 'extravagantes' y 'locas' y 'ridículas' y 'locas'. Sin embargo, utilizó el poder y la influencia de su plataforma para promover esa historia falsa”.

Fox transmitió las acusaciones a pesar de las dudas de sus anfitriones y ejecutivos, y la cobertura ayudó a alimentar un ecosistema de desinformación en torno a la derrota de Trump en 2020 que ha persistido desde entonces.

Los documentos también mostraron que Fox temía perder espectadores enojados por la convocatoria de la noche de las elecciones de Arizona para el demócrata Joe Biden, y cómo no quería alienar a los espectadores que respaldaban a Trump.

Al revisar metódicamente los argumentos de cada lado, Davis dijo que ni Fox ni Dominion habían presentado un argumento convincente para que él dictaminara si la red actuó con malicia o no.

“Estas son cuestiones genuinas de hechos materiales y, por lo tanto, deben ser determinadas por un jurado”, dijo.

Davis negó el juicio sumario a Dominion sobre si Fox Corp., la empresa matriz de la cadena de noticias, era responsable de las declaraciones que se transmitieron, lo que significa que la responsabilidad de los ejecutivos corporativos tendrá que resolverse en el juicio.

Los aliados de Trump afirmaron falsamente después de las elecciones que las máquinas de Dominion y el software que las acompañaba habían cambiado los votos de Trump a Biden. Dominion afirma que ha perdido millones de dólares en negocios porque esta creencia se extendió por todo el país; Fox sostiene que sus afirmaciones son exageradas.

“El cálculo de los daños es una pregunta para el jurado”, dijo Davis.

Davis dictaminó que las declaraciones que Dominion había cuestionado constituyen difamación “per se” según la ley de Nueva York. Eso significa que Dominion no tuvo que probar los daños para establecer la responsabilidad de Fox.

La Corte Suprema de los Estados Unidos limitó la capacidad de las figuras públicas para demandar por difamación en un caso de 1964 que involucró a The New York Times. Dictaminó que los demandantes debían probar que los medios de comunicación publicaron o transmitieron material falso con "malicia real", sabiendo que era falso o actuando con un "desprecio imprudente" por si era cierto o no.

Eso ha brindado a las organizaciones de noticias una sólida protección contra los juicios por difamación. El estándar legal de casi seis décadas ha sido atacado por algunos conservadores en los últimos años, incluidos Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quienes han defendido que sea más fácil ganar un caso por difamación.