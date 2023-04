El legado del ícono del pop Leslie Cheung perdura 20 años después de su muerte

KANIS LEUNG | AP

Hong Kong, China

Hong Kong, el miércoles 29 de marzo de 2023. (Foto AP/Louise Delmotte)

HONG KONG (AP) — Los fanáticos del fallecido ícono del canto-pop Leslie Cheung, uno de los primeros cantantes en declararse homosexuales en Hong Kong, acudieron en masa a la ciudad esta semana para conmemorar la muerte de su ídolo hace 20 años, recordando su legado de pionero. obra realizada durante una época socialmente conservadora.

Cheung, que tenía 46 años cuando murió, era una superestrella conocida por su canto, baile y actuación durante el apogeo de la industria del entretenimiento de Hong Kong en las décadas de 1980 y 1990. Sus seguidores, que se extienden por toda Asia, recordaron con cariño sus obras que rompen las normas y lo llamaron "adelantado".

El vigésimo aniversario de la muerte de Cheung el sábado atrajo a multitudes de fanáticos locales y simpatizantes de China continental para visitar exposiciones sobre él en Hong Kong. Incluso el gobierno incluyó conciertos y proyecciones de películas sobre él en el primer festival de cultura pop de la ciudad, que está programado para comenzar oficialmente en tres semanas.

Fuera de las exhibiciones oficiales, un flujo constante de fanáticos visitó el Hotel Mandarin Oriental, donde Cheung se suicidó. La estrecha franja de acera junto al hotel estaba completamente cubierta por un mar de flores, tarjetas, origami y carteles.

Las reminiscencias locales de Cheung demuestran que la celebridad fallecida sigue siendo un ícono popular entre generaciones de hongkoneses y refleja el deseo de revivir la influencia cultural de la ciudad, dijo Anthony Fung, profesor de la escuela de periodismo y comunicación de la Universidad China de Hong Kong.

“Después de tantos años, apenas encontramos nuevos íconos, nuevas superestrellas que puedan alcanzar ese nivel de importancia”, dijo.

Cheung, conocido cariñosamente como Gor Gor, "hermano mayor" en cantonés, produjo muchos éxitos que incluso los amantes de la música que no hablan cantonés en otras partes de Asia podían cantar. Estos incluyen "Monica", "Sleepless Nights Restless Heart" y "Chase". También protagonizó películas clásicas como "A Better Tomorrow" de John Woo, "Happy Together" de Wong Kar-wai, "Rouge" de Stanley Kwan y "Farewell My Concubine" de Chen Kaige.

Pero detrás de todo su éxito, Cheung sufría de depresión. Saltó a su muerte desde el Hotel Mandarin Oriental en el centro de Hong Kong el 1 de abril de 2003, enviando ondas de choque por toda la ciudad. Su muerte se produjo cuando su ciudad natal estaba luchando contra la epidemia de SARS, que finalmente mató a cientos y paralizó la economía local.

“Realmente lo extrañamos. Sus canciones y películas nos transportan a la maravillosa época de Hong Kong que no es la misma de hoy. Lo vamos a extrañar”, dijo Justin Cho, un fanático de la ciudad que vino con su amigo a depositar flores en el hotel en honor al actor.

La fanática de Hong Kong Connie Leung, una jubilada que ahora tiene 60 años, recordó su incredulidad cuando escuchó por primera vez la noticia de su muerte de un ex colega. “Dije 'no hagas una broma así en el Día de los Inocentes'”, dijo.

Ella dijo que las canciones de Cheung nunca se volvieron obsoletas y que sus gustos de moda, incluido su icónico cabello largo, eran modernos, incluso para los estándares actuales.

Chris Choi, coreógrafo de conciertos de Cheung en la década de 2000, dijo que la fallecida superestrella rompió muchos límites de género al introducir ideas "unisex", algunas de las cuales eran arriesgadas en ese momento. Entre su vestuario escénico, por ejemplo, se encontraban los culottes de conchas marinas y los tacones altos rojos.

“Le dijo a la gente que el arte no tiene límites”, dijo.

Cheung también rompió el statu quo cultural de la ciudad al revelar audazmente su relación gay en una sociedad local conservadora en ese momento, una decisión que podría haber arruinado su carrera pero que le ha ganado mucho respeto de la comunidad gay, dijo Fung. El gran avance fue sobre la pluralidad de la cultura que celebró, dijo.

“En realidad cruzó la frontera, hizo ruido e influyó en la cultura de Hong Kong”, dijo Fung.

El trabajo de Cheung no solo inspiró a las generaciones mayores de fanáticos, sino también a aquellos que eran niños pequeños cuando murió.

El estudiante universitario Justin Jiang dijo que solo tenía 3 años cuando Cheung murió, pero luego se convirtió en fanático en la escuela secundaria después de aprender más sobre la personalidad y el carisma de Cheung a partir de su legado de obras. Esta semana, el joven de 22 años, que vive en la vecina Guangzhou, visitó Hong Kong con un amigo para rendir homenaje a su ídolo.

Elogió la audacia de Cheung al expresar sus puntos de vista y romper una sociedad fuertemente influenciada por los estereotipos de género hace años.

“Gor Gor es muy valiente y vale la pena aprender esto para nosotros”, dijo.