¿Qué otros talentos desarrolló Selena Quintanilla?

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El 31 de marzo de 1995, el asesinato de Selena Quintanilla a los 23 años causó furor en el mundo. Las autoridades condenaron a Yolanda Saldívar a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado después de dispararle por la espalda durante una discusión en la habitación 158 del Hotel Days Inn, en Corpus Christi, Estados Unidos.

En cada aniversario de su fallecimiento, se resaltan las virtudes de “La Reina del Tex-Mex”, quien además de cantar, también bailaba, componía, fue diseñadora de moda, cocinaba y hasta jugaba béisbol.

Sus pasos de baile

En el escenario, Selena combinaba su melodiosa voz con sus distintivos pasos de baile que se convirtieron en un sello a la hora de imitarla, algo que no es nada difícil y la actriz Sandra Echeverría lo pudo comprobar en su transformación de la cantante para su participación en el programa “Tu cara me suena”.

“Este fue uno de mis musicales más complicados. Sabía que jamás llegaría a representar lo que Selena fue para todos nosotros, pero traté de dar de verdad lo mejor de mí”, expresó Sandra.

Asimismo, la protagonista de la película de Selena, Jennifer López, considerada una gran bailarina y egresada de la escuela de danza Kips Bay Boys & Girls Club, en el Bronx, reveló que uno de sus mayores retos para la interpretación fue el baile, pues m estaba acostumbrada a ese tipo de pasos.

“Es muy difícil desaprender todo lo que tu cuerpo está acostumbrado a hacer y que hace de forma natural. Tuve que aprender lo que hacía Selena, que es muy diferente a mi propio instinto de baile”, explicó JLo.

Las canciones que compuso

Selena compuso su icónico “Bidi bidi bom bom” junto a su compañero de la agrupación Selena y Los Dinos, Pete Astudillo, a quien le presentó la propuesta que surgió de manera espontánea durante uno de sus ensayos y explicó que quería contar como reacciona el corazón de una persona enamorada.

La primera versión de “Bidi bidi bom bom” fue en inglés y luego fue lanzado en español en julio de 1994 como parte de su cuarto disco Amor Prohibido, convirtiéndose en uno de sus temas más sonado.

También compuso “God's Child” (Baila Conmigo) junto a David Byrne. El sencillo fue utilizado para la banda sonora de la película “Don Juan DeMarco”.

Diseñadora de moda

Selena impuso diferentes estilos de vestir con las transparencias negras, los pantalones y saco, los enterizos ajustados, los sacos coloridos, los bustiers, la ropa de piel, además del pintalabios rojo pasión, su flequillo o pollina y su moño alto.

Finalmente, Selena logró plasmar su sueño como diseñadora en la boutique Selena ETC, donde sus fanáticos podían encontrar sus mejores diseños, joyería y un salón de belleza.

“Es un sueño que tengo aparte de la música y gracias a Dios y a la mucha gente que me quiere, me están ayudando muchísimo y gracias a ellos… es un sueño realizado”, dijo Selena tras la apertura de Selena ETC.

Aunque Selena ETC llegó a su fin en 2009, los vestuarios de Selena permanecen en un museo en la ciudad de Corpus Christi en honor a su pasión por la moda.

Sus dotes culinarios

Selena no solo era de buen diente sino que preparaba sus propios alimentos, poco usual en las celebridades. Reveló que podía llegar a comerse una pizza mediana entera.

La especialidad de Selena eran los mariscos, el arroz con pollo, los frijoles y los guisos mexicanos, según contó la estrella tejana durante una entrevista en diciembre de 1994 en el programa “Esta mañana”.

El amor de Selena por la cocina era tanto que el espacio que más soñaba tener, dentro de la mansión que estaba planeando construir en un terreno que había adquirido en Texas junto a su esposo Chris Pérez, era una cocina de lujo con grandes mesones y techo de altura y en la que pudiera crear platos en los que pudiera mezclar la cultura mexicana con la estadounidense. Esto lo confesó Chris en su libro “Para Selena con amor”.

Jugó béisbol

En 2021, el canal de YouTube “Selfanaticos Online” dio a conocer un video de Selena jugando béisbol en un partido donde se encontraban sus hermanos y Yolanda Saldívar.

En el audiovisual, la intérprete de “Como la flor” es apoyada por su equipo mientras se encuentra en su turno de bateo, por el que fue reconocida.