Arcángel sobre Chris Lebrón: "Es un hombre que sale de cantar y de una vez se va a dormir”

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Arcángel buscará talentos dominicanos disciplinados y con salud mental, como lo hizo con Chris Lebrón, una revelación dominicana que está bajo supervisión de su disquera y a quien valora.

“Lo escuché cantar y le escribí inmediatamente, su talento es innegable. Vi en Chris un muchacho muy talentoso, con muchos valores de familia cristiana (…). Un hombre que sale de cantar y de una vez se va a dormir”, comentó Arcángel cuando hablaba de su nuevo proyecto.

El intérprete de “Por Amar a Ciegas” explicó a Listín Diario que el objetivo de la plataforma que promueve como mentor, "Presidente Studios" (en alianza con Cerveza Presidente y Caribbean Media World) es impulsar la nueva camada dominicana que con pasión, dedicación y vocación busca alcanzar el sueño de llenar estadios.

En medio del conversatorio, el urbano dijo que el estudio estará abierto para quienes tengan interés. Lo único que se necesita, según expresó, es disciplina y salud mental.

“Yo no necesito gente que me aplauda las cosas mal, porque tampoco aplaudo lo mal hecho, necesito gente que quiera ser artista de verdad y lamentablemente he conocido muchos artistas talentosos, pero carentes de valores y salud mental”, expresó Arcángel, quien recibió un Soberano Internacional por su trayectoria la noche del miércoles en el Teatro Nacional.

El rapero y compositor, durante el encuentro exclusivo, dijo que está trabajando para lograr hacerle el camino más cómodo a quienes quieran llegar a ser artistas reconocidos.

Manifestó que el hecho de convertirse en mentor de talentos lo hace porque le “sale del corazón" y le suma a la historia que escribe sobre su vida.

“A mí me gusta más construir camino para que la gente pase fácil, pero sin tomar atajos, pero sí advirtiendo de las piedras, estar ahí para sumarles. Yo soy la magia detrás del espectáculo”, aseguró el creador de más de seis álbumes musicales.

Arcángel es una pieza clave para tener la potestad de enseñar en materia de música. Desde pequeño aprovechó la habilidad que ha tenido para memorizar las cosas, y la desarrolló hasta el punto de poder componer sin usar las manos.

Austin Agustín Santos, su nombre real, es hijo de Carmen Santos, una mujer dominicana exintegrante de las agrupaciones merengueras Las Chicas de Nueva York y Las Chicas del Can, que abandonó el sueño de ser artista por el de criar a su hijo. Aquel sacrificio fue la zapata para que este muchacho nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico se formara, consiguiera dinero y se convirtiera en exponente urbano conocido como Arcángel “La Maravilla”.

Sus cimientos en el reguetón quedaron sembrados desde el dúo Arcángel & De La Ghetto, luego en su lanzamiento a partir de 2007 como solista y llegando hasta nuestros días con vigencia, pues su reciente unión al argentino Bizarrap en el tema “Arcángel: BZRP Music Sessions, Vol. 54” en pocos días de su presentación (el 22 de marzo) supera los 26 millones de visualizaciones en su canal oficial de Youtube.

Ahora, a sus 37 años de edad decidió dar el paso de artista a maestro con la creación de Presidente Studios, una iniciativa que busca apoyar al talento dominicano en todas sus expresiones.

Con la seguridad y firmeza que lo caracteriza, ha cambiado el rumbo de su carrera para dar el salto de estar delante de los reflectores a estar detrás de la nueva camada de talentos que con sus conocimientos forjará a su imagen y semejanza.

“En una industria donde reina la falsedad el negocio nuestro será la verdad”, fueron las palabras que utilizó el urbano de orígenes dominicanos y puertorriqueños para empezar a explicar de qué trata su nuevo plan.