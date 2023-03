Rosalía prende su "Motomami" en medio de la inundada Bogotá

EFE

Ni el idiosincrático trancón o tapón de Bogotá ni el barro o lodazal después de una lluvia que dio tregua para los festivaleros impidieron que Rosalía, Drake y Blondie fueran el viernes los anfitriones de la segunda jornada de fiesta del Festival Estéreo Picnic (FEP).

Los asistentes empezaban a dudar de que Blondie saliera al escenario, pero tras media hora de retraso, la legendaria banda se subió al escenario y no dudó en señalar culpables de la demora: el tráfico de la capital colombiana que casi provoca que no se pudieran presentar.

No era la primera vez que la española Rosalía pisaba Colombia, hace menos de un año llenó el Movistar Arena con su show de "Motomami", de la que parece que los colombianos no se aburren, pues corearon cada uno de sus temas y vibraron en el recinto de uno de los festivales más relevantes del país.

Además, era la primera vez que la artista cantaba sobre el escenario uno de los nuevos temas que salieron el viernes con "el amor de su vida", el reguetonero Rauw Alejandro, con quien está comprometida.

Drake, entretanto, saltó a un escenario principal lleno y empezó a forjar una relación profunda con un público que cantó de principio a fin todas las canciones que el artista interpretó por cerca de una hora, que acabó con un show de fuegos artificiales precedido por la canción "I will always love you", de Whitney Houston.

Mora fue otro de los artistas internacionales más esperados, y aunque su concierto fue de los últimos, consiguió llenar y conectar con su público, entre ellos Javier, que cuenta a EFE que en su primera vez asistiendo al FEP el reguetonero puertorriqueño era al que más esperaba.

"Aunque ya lo había visto antes, tenía muchas ganas de poder volver a verlo, especialmente después de su nuevo álbum", cuenta, y de haber cosechado gran éxito con temas como "La Inocente", en colaboración con el colombiano Feid y con el que cerró su apoteosis reguetonera.

Javier asegura que volverá a otra edición del festival, pero "con botas" para la lluvia, matiza.

Qué Rosi vuelva una y mil veces más ??



SHOW-SA-ZO pic.twitter.com/fC2YV3OjFr — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 25, 2023

Primer dìa, alternativo

El jueves, en la primera jornada del FEP, las presentaciones de Twenty One Pilots y Tame Impala centraron la atención y cumplieron con las expectativas de los asistentes, que cantaron y bailaron los principales temas de estas dos bandas.

En el caso de Twenty One Pilots, uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando la banda interpretó "All The small things" de Blink 182, el grupo al que reemplazó a última hora como "headliner" del festival.

Tame Impala, por su parte, cautivó al público con un espectáculo de luces y una explosión musical en la que su vocalista, Kevin Parker, ratificó que ni siquiera una fractura de cadera puede limitar su dominio del escenario.

Además de la cuota colombiana, entre ellos Ryan Castro y Morat, en el festival se presentarán artistas internacionales como Tokischa o The Chemical en los dos días que faltan.

El nutrido cartel del festival también cuenta con el productor argentino Bizarrap, que, según dicen los organizadores, tendrá una "actuación especial".