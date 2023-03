Gran Soberano: Luis Segura en 2021 y Alicia Ortega en 2022

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana (CND) reconocieron al bachatero Luis Segura y a la periodista Alicia Ortega con el Gran Soberano en la ceremonia Premios Soberano 2023, celebrados este miércoles 22 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

“Gracias Dios, Dios mío, gracias a toda la gente que me quiere y me sigue queriendo. Gracias a Cervecería, Acroarte”, dijo Segura, galardonado con el Gran Soberano 2021, siendo poseedor de una trayectoria de casi 60 años.

“Le dedico este Soberano a mi querida esposa que tiene 500 años (con él) y a todos mis hijos”, agregó el cantante previo a cantar una parte de su éxito “Pena por ti”.

Mientras que, la comunicadora estadounidense nacionalizada dominicana le dedicó la importante presea a su madre, “la que me ha enseñado que el amor todo lo puede” y “al viejito que tiene al lado que llevan 58 años de casados, cumplirán 59, me han enseñado el valor del trabajo y el valor de la honestidad y que juntos me han enseñado que el Señor lo puede todo”.

“Nunca me pensé estar en este escenario recibiendo el Gran Soberano”, expresó Ortega.

Asimismo, evidentemente emocionada, reconoció el trabajo que ha realizado durante 32 años junto a su esposo, el empresario Fernando Hasbún.

El Gran Soberano es la estatuilla que distingue a una personalidad importante del mundo artístico o de la comunicación y de la que hasta la fecha 31 artistas han sido merecedores por su desempeño artístico y trayectoria, aplaudida y reconocida por la Acroarte.

Los últimos cuatro reconocimientos anteriores del Gran Soberano fueron a parar en manos de Romeo Santos (2020), Niní Cáffaro (2019), Anthony Santos (2018) y Sergio Vargas (2017).

Otros ganadores

En el renglón popular, el bachatero Elvis Martínez fue el gran ganador de la noche de Premios Soberano correspondientes al año 2022, entregados durante la gala televisada a través de Telecentro, canal 13, bajo la producción artística de Alberto Zayas.

Con dos estatuillas se fueron a sus casas el merenguero Eddy Herrera y el showman Carlos Sánchez, al igual que Juan Luis Guerra, ausente, ganó dos.

El Soberano al Público 2022 fue a parar a manos del influencer Vincent Carmona, mejor conocido como El Dotol Nastra.

Otros ganadores fueron El Alfa como urbano del año, Chiquito Team Band como agrupación salsera (ambos años), Dahian el Apechao merenguero de calle 2022.

Por igual, Música alternativa: Xiomara Fortuna (los dos años), Colaboración el año: "Las de Juan Luis", Luis Segura y Juan Luis Guerra, - Stand up comedy del año: Carlos Sánchez; comediante del año: Gerard Ogando; Mejor álbum del año: "Fórmula Vol. 3", de Romeo Santos, y urbano del año: El Alfa.

En radio y televisión, Programa diario de entretenimiento: "El Show del Mediodía", Color Visión; revista semanal de variedades: "Me gusta de noche", Jhoel López, Color Visión; animador de televisión: Caroline Aquino, Telemicro; programa digital: "Al tanto", de Colombia Alcántara; youtuber del año 2022: Santiago Matías (Alofoke) y programa radial de variedades: "Esto no es Radio Show", Alofoke FM.

En el área de cine, mejor drama en cine: "Carajita", dirigida por Silvina Schnicer y Ulises Porra; mejor comedia de cine: "El Brujo", Archie López; director cinematográfico del año: José María Cabral por "Perejil" y actor y/o actriz en el extranjero: Zoe Saldaña.

Además, teatro musical: "Mariposas de acero" y obra de teatro 2022 fue elegida "La mujer puerca", producción ejecutiva de Hony Estrella.