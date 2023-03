Anfiteatro y parque de La Puntilla en Puerto Plata requieren atención urgente

Edgar Lantigua

Puerto Plata, RD

El Anfiteatro de Puerto Plata, una de las obras emblemáticas en los esfuerzos por relanzar este destino, escenario de importantes eventos artísticos en los últimos años, evidencia signos de deterioro, clamando por atención, recursos y patronato.

El principal aliado de la belleza del anfiteatro, el mar a cuyo lado está construido en la puntilla del malecón, es, al propio tiempo, su principal enemigo, el salitre corroe parte de su estructura, así como las lámparas que deben iluminar los espacios circundantes y la brisa hace añicos la lona que debe cubrir el domo.

Diferentes voces se han alzado reclamando atención a las instalaciones antes de que sea tarde, así como de reuniones regulares del patronato integrado con el decreto 196/ 16 del presidente Danilo Medina por el alcalde del municipio, el o la senadora, la gobernadora, un representante del ministerio de Turismo y del de Cultura, el obispo de Puerto Plata, así como los presidentes de la Fundación Brugal, del Cluster Turístico del Destino Puerto Plata, de la Asociación de Hoteles de Puerto Plata y de la Cámara de Comercio.

Incluso ha trascendido que algunos miembros han contemplado renunciar al patronato, lo que no han materializado para no crear una situación incómoda al presidente.

Posición del alcalde

En el ojo del huracán ha estado el alcalde del municipio, Diómedes Roque García, Roquelito, quien preside el patronato, consultado al respecto el funcionario indicó que han realizado un levantamiento pormenorizado de las necesidades del lugar, el cual presentaron al Ministerio de Turismo.

Roquelito dijo que aunque pocas veces, el patronato se ha reunido y que ahora se realizan las consultas, para sugerir al presidente algunos cambios al mismo.

El levantamiento presentado a Turismo, contempla el cambio de la lona, que requiere unas características especiales para la acústica del lugar, pintura y mantenimiento de la estructura metálica y del piso del escenario, así como de los asientos, cambio de unas 30 luminarias y adecuación de las instalaciones infantiles, con un presupuesto estimado en unos 160 millones de pesos.

Voz de Chío Jiménez Messón

El ingeniero Miguel Ángel Jiménez Messón, exsecretario de Obras Públicas y exsenador, ha llevado la voz cantante reclamando la operatividad del Patronato que hace meses no se reúne.

Pero Jiménez Messón quien es esposo de la senadora Ginette Bournigal, quien es parte del patronato, va más allá, sugiere la reestructuración del mismo, con verdaderos dolientes, así como la intervención y mejora de las áreas de juegos infantiles, la realización de un programa de eventos, que integre la Fortaleza San Felipe, donde entiende que, en días específicos podrían hacer eventos los hoteles, celebrarse bodas los fines de semana, previa adecuación de sus instalaciones, incluso cree que en el alto, cerca del Faro podría instalarse un restaurante cuyos comensales disfruten de la belleza de los atardeceres en la puntilla.

Aboga por un plan de manejo que garantice que el patronato cuente con los recursos para el mantenimiento permanente de estas instalaciones, por establecer un espacio para la venta de refrescos y golosinas para los niños, “no bebidas alcohólicas”, aclara.

Es notorio que el decreto que crea el patronato establece en sus considerandos la creación de una; “Unidad Administrativa y de Mantenimiento (UAM) del Parque de La Puntilla y Anfiteatro de Puerto Plata”, la que no solo no ha sido conformada nunca, sino que además no ha creado el primero de sus mandatos: Elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) y Planes Trimestrales de Programación y Operación del Parque de La Puntilla y Anfiteatro de Puerto Plata.

Clúster Turístico del Destino Puerto Plata

Consultados al respecto el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata indicó que: “El Anfiteatro y el Parque Urbanístico de la Puntilla es un atractivo único y diferenciador que suma a la oferta de Puerto Plata como destino turístico. Además de las imponentes vistas que ofrece esta oferta, el valor histórico de su entorno, lo hacen un escenario único en el Caribe para la celebración de espectáculos culturales nacionales e internacionales.

Este es un espacio que debemos cuidar y proteger, por lo que entendemos es oportuno velar por el adecuado funcionamiento de su patronato para asegurar su correcta operación y preservación”.

Añoran a Luis Medrano. Sectores consultados, que pidieron reservas de sus nombres, añoran la primera etapa del anfiteatro, en donde el Ministerio de Turismo estableció un acuerdo con Luis Medrano que no solo implicó la realización de una serie de espectáculos sino que favoreció el mantenimiento de las instalaciones del parque y del anfiteatro.

Inaugurado en abril de 2017, este anfiteatro de estilo griego de 2,062 metros cuadrados frente al Océano Atlántico, tiene capacidad para 4,000 espectadores. Flanqueado por la Fortaleza San Felipe, y el verde parque La Puntilla, es el escenario ideal para conciertos, espectáculos de danza y otros eventos artísticos que se han realizado aquí ocasionalmente con la participación de artistas dominicanos y extranjeros.