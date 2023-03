Tiktokers dominicanos producen cortometrajes y dejan mensajes inesperados

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en el espacio digital en que muchos jóvenes se encuentran para llevar su realidad a través de audiovisuales, en lo que ellos mismos protagonizan el drama.

En Repùblica Dominicana los jóvenes Nany Flow, Jeyco José y Maridid del Carmen, se dedican a producir cortometrajes con el fin de llevar un mensaje positivo a quienes hacen vida en la esfera de la internet.

Yeiny de Jesús, conocida como Nany Flow, es una joven del distrito municipal La Caleta, Boca Chica, quien a través de sus cortometrajes busca llevar un mensaje diferente, positivo, de amor y humildad.

De Jesús cuenta con casi un millón de seguidores en YouTube, y dos millones en la plataforma de TikTok, pero este éxito no ha sido de manera súbita.

La joven, de 25 años, contó a periodistas de Listín Diario que ha tenido que recorrer un recóndito trayecto para llegar hasta donde está.

A los ocho años, Yeini de Jesús indicó que recorría junto a su hermano un trayecto de aproximadamente dos kilómetros vendiendo helados caseros, también, vendían cobre y aluminio, esto con el motivo de ayudar a sus padres con los gastos del hogar.

“Es que no había nada, ni computadora, ni celular, la única televisión que había era una blanco y negro”, expresó Yeini al recordar sus inicios en los audiovisuales.

La joven relató que proviene de un hogar humilde donde no había recursos suficientes para comprarles equipos profesionales para grabar sus videos, sin embargo, esto no fue un obstáculo para renunciar a sus sueños.

Nany narró que desde pequeña ha sido una amante del séptimo arte, y que tanto ella como su hermano mientras jugaban se imaginaban que estaban dentro de una película.

En su adolescencia solía participar en castings de películas y otras obras, pero esta nunca era elegida, lo cual le causó angustia porque no encontraba una oportunidad en lo que tanto amaba.

Su hermano, Jesus Aristy, al observarla cabizbaja le recomienda iniciar su propio proyecto, crear videos de corta duración donde Nany fuera la actriz principal.

Los hermanos estaban motivados, empero no contaban con los recursos económicos para adquirir los equipamientos, debido a que los ingresos de sus padres solo eran suficiente para el sustento del hogar.

Según expresaron, su proyecto dio marcha cuando la madre de estos le regaló una cámara de fotografía por motivo a los 15 años de Yeiny. Ese instrumento lo utilizaron para grabar su primer video.

Aunque habían conseguido lo primordial, les hacía falta un micrófono, luces y un trípode, pero esto destaparía el ingenio e imaginación de los hermanos, quienes decidieron fabricar sus propios equipos.

Tubos de drenaje unidos con cinta adhesiva conformarían lo que es un trípode o un estabilizador y una caja de cartón forrada con papel aluminio y con un bombillo en el centro, harían el papel las luces.

Así arrancó el proyecto de los hermanos, donde Yeini de Jesús daba vida a los personajes, mientras su hermano se encargaba de grabar y dirigir los videos. Yeini manifestó que iniciaron haciendo videos de parodia con un contenido limpio, pero que siempre estuvo en su mente crear historias que se asemejen a la realidad que viven las personas, donde el público pueda captar una lección de vida.

Al referirse a las razones que la llevaron a crear dramas que motiven a la sociedad, de Jesús aseveró que es algo con lo que ella y su hermano han crecido, pues sus padres les han inculcado valores

“Desde pequeños se nos inculcaron dos cosas: lo primero es el temor y respeto a Dios, y lo segundo, muchísimos valores”, dijo la joven mientras sonreía.

Asimismo, alegó que sus padres son responsables de que ella y su hermano hayan tomado la decisión de no hacer un contenido vulgar, sino para contribuir a la sociedad.

“Nuestro objetivo principal es seguir sembrando cosas buenas para que se siga promoviendo el perdón, el amor, la empatía…”, aseguró Yeiny.

La pareja de hermanos dijo inspirarse en situaciones de la vida real, para plasmarlas en sus videos y a través de estos enseñar a sus seguidores a practicar la bondad y sobre todo a luchar por lo que quieren sin temor a equivocarse.

Los resultados han sido positivos para Nany Flow. Ella reflejó la felicidad que sintió cuando una madre le dijo que su hija había copiado una de las buenas acciones que esta retrata en uno de sus videos.

“Es un video sobre Fifi, un personaje de una niña que vende limonada y ahorraba dinero para comprarle un regalo a su madre, y un día una madre nos dijo que su hija había visto el video y que inmediatamente había ido a recoger unos mangos de la mata de su casa y los colocó en una cubeta al frente de su casa para venderlos. La niña le dijo a su mamá que hacia eso para ayudarla como lo había visto en el video”, fue la anécdota que contaron los hermanos sobre el mensaje que dejan sus audiovisuales en las redes sociales.

Estudios

En una entrevista ofrecida a este diario, Nany Flow manifestó que se inscribió en la universidad con el propósito de estudiar derecho, sus estudios los costaba de sus propios ingresos al trabajar como profesora interina en un colegio.

Luego de cursar un año en la universidad, Nany se vio obligada a tener que prescindir de sus estudios, tras perder su trabajo y no tener quien se hiciera cargo de sus gastos.

Tiempo después, decidió incursionar en cursos de actuación para prepararse en su proyecto.

Falta de apoyo en sus inicios

Ambos hermanos resaltaron que al inicio de su proyecto recibieron poco apoyo. “Nadie

creía en ellos”.

“Quizás no lo hacían con mala intención, simplemente lo que yo veía como un sueño o lo que yo quería lograr, ellos entendían que yo estaba perdiendo el tiempo”, dijo Nany Flow.

Ante esto, la dama expuso que muchas personas le decían que estaba perdiendo el tiempo y hasta le dejaban de hablar, pues se avergonzaban de lo que ella hacía.

Lidiar con comentarios negativos fue una etapa difícil que logró superar.

Jeyco José – Jey Gomez Films

Su nombre es José Alberto Fernández, pero como unos amigos le solían apodar Jeyco, acogió el nombre para fines artísticos. Este joven también busca fomentar valores a través de su trabajo audiovisual, con un video de cinco o siete minutos donde cuenta una historia de su imaginación no muy distante de un escenario real.

Aunque nació en Santo Domingo, a la edad a los 17 años se trasladó a Santiago de los Caballeros para tratar de sembrar vida allí.

No solo se desenvuelve con los audiovisuales, José Alberto alegó que su trabajo principal es ser chef, pero aunque ama la cocina, su pasión es el cine.

Fernández contó a Listín Diario que lleva mucho tiempo desarrollando su proyecto, pues este inició en el año 2014.

Sobre su inserción en los cortometrajes, este dijo que al ver un anuncio de un casting en Facebook, donde asistió sin dudarlo. Luego de esto, fue convocado a participar en un cortometraje.

Sus recursos económicos eran limitados por lo que al grabar su primer video utilizó un celular Iphone 4, donde grababan sonidos de YouTube para luego editarlo al trabajo que habían hecho.

El joven de 30 años aseguró nunca ha estudiado actuación, y que por razones ajenas a su voluntad, se vio obligado a abandonar los estudios primero de bachiller.

Alberto Fernández graba los videos utilizando su celular, en conjunto de varios compañeros, quienes en equipo desarrollan las ideas, graban y dan vida a los personajes de cada historia.

En relación a el mensaje detrás de sus mini novelas, José Alberto dijo busca llevar el mensaje a todo tipo de público, poniendo como ejemplo su última producción donde este retrata una breve historia de una joven que cegada por el amor cae en la trampa de un hombre quien la rapta en una casa lejana de la ciudad.

“Ahí yo me referí a la juventud, principalmente a las niñas no confiar en todo el mundo”, manifestó.

Su motivación a continuar con el contenido sano, la responsabiliza a las costumbres y modales inculcados en su crianza.

A pesar de que ama lo que hace, José declaró que ha pensado desistir en varias ocasiones, pues cuando no siente el apoyo de sus compañeros suele desanimarse.

“He estado a punto de tirar la toalla, pero luego digo, ahora es que le vamos a dar a eso”, indicó Fernández.

Asimismo, contó de los detractores que ha tenido en el camino, asegurando que no recibió apoyo de sus familiares cuando decidió inclinarse a los cortometrajes, pues estos le alegaban que en República Dominicana, la actuación no es rentable.

“Algunas personas me bloqueaban cuando le enviaban el link. Realmente, los que más me apoyaban eran los no eran nada mío”, declaró.

Historias Reflexivas

Maridid Del Carmen, es una joven nativa de Venezuela quien se estableció desde hace

varios años en República Dominicana.

Según expresó desde su infancia le ha gustado el cine, pero en el territorio dominicano es donde nace su proyecto “Historias Reflexivas”, donde en alusión al nombre, esta realiza cortometrajes que dejen en las persona algún tipo de reflexión.

Del Carmen expresó que no solo busca entretener con su contenido, también busca retratar situaciones de la vida que viven las personas en diferentes tipos de ambiente, alegando que historias que se han grabado, son experiencias que ella ha vivido como mujer.

“El mensaje principal es ese, que las personas tomen conciencia y aunque lo vean que son cortometrajes, puedan estar precavidos en muchas cosas”, dijo la joven de 27 años.

La dama narró que su primera oportunidad en ese mundo, la obtuvo a través de una productora, quienes se dedican a realizar un tipo de contenido parecido.

Luego de participar con la empresa, tomó la decisión de emprender.

Maridid alegó que busca hacer algo diferente a los demás, por lo que eso la inspira a crear un contenido que haga pensar al espectador más allá de solo ver un relato vacío.

“Me gusta irme más por lo formal y no por lo común. Lo que me representa es hacer el bien, llevar un mensaje positivo y buscar que la gente tome conciencia”, fue la respuesta de Maridid, respecto al por qué no decidió inclinarse a otro tipo de contenido más informal.

Al citar una de sus producciones, donde interpreta una joven que abandona a su novio por otro más adinerado, pero que al final termina arrepentida al darse cuenta que señor que solía venderse como millonario solo la había ilusionado, Maridid cuenta que es una situación que pasan muchas mujeres, donde en ocasiones caen seducidas por la vanidad y no suelen valorar a quien de verdad las ama.

Con casi medio millón de seguidores en su cuenta de Tik Tok, los deseos de a futuro de la dama está en llevar su contenido a otras plataformas como Youtube.

Asimismo, indicó que no se ha preparado profesionalmente en la actuación, pero que su sueño es capacitarse y seguir creciendo.