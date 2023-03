Cantante acusa a Kalimba de tocarle parte íntima sin su consentimiento

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante originaria de Sinaloa Melissa Galindo contó este jueves que en 2020 fue víctima de acoso por parte de Kalimba Marichal, quien tras haberla firmado bajo la disquera que acababa de abrir e invitarla como telonera de uno de sus conciertos en Monterrey, la tocó en su parte íntima cuando fue a llevarla a su hotel.

“Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera, que había escuchado mi música, que estaba pendiente de mí y le gustaba lo que yo hacía. Entonces que le gustaría firmarme. En ese momento me pareció una buena idea, porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado siempre muy bien”, dijo Melissa.

La joven mujer explicó que todo ocurrió mientras conversaban en la camioneta del intérprete de “Tocando fondo” después de ir a cenar con todo el equipo y negarse a continuar la fiesta en una discoteca, aunque admitió que: “Él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, los que me conocen saben que no tomo mucho y después de la cena dijeron que querían seguirle en un antro para festejar. Yo les dije que no”.

“Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto’”, continuó.

Melissa aseguró que comenzó a sentirse incomoda cuando Kalimba tocó sus genitales, pero se quedó callada pensando que había sido una confusión.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”.

Melissa señaló que más tarde sostuvo una relación con un conocido de Kalimba y que tuvo un descanso de sus insistencias, pero al terminar ese noviazgo, en cuarentena, volvió a ser acosada cuando recibió múltiples mensajes y llamadas de su manejador pidiéndole reunirse en casa de su supuesto agresor.

Estando en la residencia del vocalista de OV7, Melissa fue invitada por él a tener sexo, además de tocar sus senos, lo que hizo que acudiera a anular su contrato por incumplimiento y le enviaron facturas infladas, exigiéndole pagarlas.

“Le conté todo (al litigante), fuimos con una notaría, el contrato se anuló por falta de cumplimiento de contrato, después me mandaron una lista de lo que supuestamente debía, pedí facturas y nunca me llegó, entonces todos los precios estaban ultra inflados (...) lo que quiero que quede con este video es que esta persona no siga haciendo esto que hace porque es su modo de operar”.

No es la primera vez que el actor y bailarín nacido en Ciudad de México se encuentra envuelto en una situación de violencia sexual. En el 2010, una adolescente también lo denunció por abuso y su carrera no volvió a ser la misma.