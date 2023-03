James Gunn dirigirá 'Superman: Legacy' con miras a 2025

LINDSEY BAHR | AP

James Gunn está dirigiendo una película de Superman.

“Superman: Legacy”, que también escribió Gunn, también está programada para el 11 de julio de 2025, anunciaron él y su copresidente y compañero CEO de DC Studios, Peter Safran, el miércoles.

La película, dijo Gunn, trata sobre el viaje del superhéroe para dar sentido tanto a su herencia aristocrática kryptoniana como a su pequeña ciudad, la educación del medio oeste como Clark Kent.

El legado de Superman ha sido algo tenso recientemente. En octubre, Henry Cavill anunció que regresaría al papel comenzando con un cameo en “Black Adam”. Sin embargo, dos meses después, Cavill volvió a las redes sociales con la noticia de que estaba fuera.

“Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, escribió Cavill. “El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir”.

Gunn y Safran fueron anunciados como los nuevos líderes de DC solo unos días después del estreno de “Black Adam” en octubre , reemplazando a Walter Hamada, quien había estado al frente de DC Films durante cuatro años. Y Cavill como Superman fue una de las bajas de la nueva guardia.

“Ha sido un largo camino hasta este punto”, escribió Gunn en Twitter el miércoles. “Me ofrecieron Superman hace años. Inicialmente dije que no porque no tenía una forma en que me sintiera única, divertida y emocional que le diera a Superman la dignidad que se merecía. … Luego, hace poco menos de un año, vi una forma de entrar”.

Gunn también dijo que la fecha de lanzamiento es la misma que la del cumpleaños de su difunto padre.

“Era mi mejor amigo”, escribió Gunn. “Él no me entendía cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él”.

Gunn ha sido durante varios años el raro director que salta entre las películas de DC y Marvel. Llegó a DC por primera vez después de dirigir las reconocidas películas de Marvel "Guardianes de la Galaxia". Cuando Walt Disney Co. dejó temporalmente a Gunn por viejos tuits que bromeaban sobre la violación y la pedofilia, saltó a DC e hizo la película de supervillanos "The Suicide Squad", una especie de éxito de taquilla que siguió a la muy difamada "Suicide Squad" de David Ayer. Equipo."

Él y el veterano productor Safran llegaron a bordo con varias próximas películas de DC que ya están en camino a los cines, incluido “Shazam! Fury of the Gods” (17 de marzo), “The Flash” (a la venta el 16 de junio) y “Aquaman and the Lost Kingdom” (25 de diciembre). Y todavía tiene “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” el 5 de mayo.

“Superman: Legacy” será la primera película en la nueva iteración del Universo DC conectado, seguido de “The Batman Part II” de Matt Reeves, que se estrenará en octubre de 2025. Esa película, como la secuela de "Joker" de Todd Phillips que se estrenará en 2024, estará fuera de la DCU.