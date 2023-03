Real, Nabila Tapia: nunca se tatúen nombres de parejas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La modelo Nabila Tapia está arrepentida de tatuarse nombres de sus parejas o de personas, por lo que aconsejó a sus seguidores que lo piensen bien antes de hacer eso, ya que "estoy viviendo este proceso y es bastante delicado", que tiene consecuencias.

"Me estoy retirando todos los tatuajes de mi cuerpo y les cuento que no es nada fácil así que piensen antes de inventar con nombres de novios y tatuajes con personas no profesionales en el área… porque aquí estoy viendo las consecuencias. Tiempo y dinero que decisiones que tome alguna vez con inmadurez", afirmó.

Tapia compartió varias imágenes en las que se aprecian por lo menos cuatro tatuajes que están en proceso de reacondicionarse en su piel.

En 2020, varios medios registraron que ella se tatuó el nombre del pelotero dominicano Franmil Reyes, de los Indios de Cleveland.

En ese entonces, ella publicó un video en una historia de instagram en el cual se le veía posando el tatuaje con una música de fondo.

Reyes negó alguna relación con Tapia: "Yo no tengo nada que ocultarle a mi gente, no estoy con esa persona".