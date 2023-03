Nashla Bogaert y David Maler revelan cómo se manejan en el cine cuando trabajan juntos

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

A Nashla Bogaert no se le hace tan fácil trabajar con su pareja David Maler, pues tiende a exigirse más de lo debido en el set, aunque el respeto y el apoyo mutuo han sido la clave para que el trabajo no termine lacerando su matrimonio.

Este jueves se estrena la cinta “Cuarencena”, en donde la actriz forma parte del elenco, es coproductora y David produce y dirige.

A Nashla le brillan los ojos cuando se refiere a su esposo, con quien se casó en Argentina en agosto del 2013. Ella dice sentir una inmensa admiración porque ha visto de cerca su madurez y talento.

¿Es fácil trabajar con tu esposo David? “Para mí no es fácil porque yo tiendo a exigirme mucho más para poder cumplir sus expectativas y David también me exige mucho a mí, no sé si es como la confianza que nos tenemos, en el set mi esposo es muy demandante conmigo”, revela.

David está seguro que Nashla siempre puede dar la milla extra. “Mi esposo me empuja para que llegue un poco más, él me exige mucho en el set”.

Para Nashla estas exigencias no le resultan estresantes, todo lo contrario, la compromete mucho más, tratando de llenar el espacio que él espera y le ayuda a madurar como actriz.

Junto a su esposo puede que se convierta en la alumna aventajada, pero sin privilegios.

“La relación laboral entre nosotros es súper ordenada. Nosotros no nos pisamos en el proceso, tanto David como yo colindamos haciendo el mismo rol como producción, pero de repente cuando él escribe y dirige yo suelo respetar mucho esos espacios y él suele respetar los míos cuando estoy interpretando, o mi primera dirección que pronto saldrá en el cine también”, afirma la actriz.

Aunque a su pareja le da libertad y distancia en el trabajo, Nashla confiesa que le hace mucha falta el apoyo de su esposo “y el apoyo de mí para él también, en la medida de lo posible que yo pueda aportar a David lo haré, siempre con el respeto de su espacio. Ese apoyo mutuo para mí es un alimento, es como permitir que la semilla germine”.

Promoción

Una conversación sobre su matrimonio así inició el encuentro de la visita que hiciera Bogaet, junto al actor Luis José y la actriz Elizabeth Chahín al LISTÍN DIARIO para promocionar la película “Cuarencena” de la que forman parte del elenco, y la que dirige y produce David Maler.

La cinta recrea un encuentro entre siete amigos, originado en medio de una cuarentena.

“En el medio de una pandemia, un chef de cinco estrellas y su esposa organizan una velada en su lujoso apartamento colonial a pesar de un toque de queda que afecta a todo el país. Siete amigos, bajo cuarentena. La historia se cuenta a 5 tiempos, pero a medida que fluyen los tragos y se presionan sus puntos débiles, los invitados comienzan a desenterrar secretos y trapos sucios, amenazando la harmonía de su grupo tan unido”.

La filmación de la cinta, al final del 2021, rodeó la realidad de la cuarentena que obligó el coronavirus, por lo que la filmación se realizó bajo medidas estrictas de higiene y seguridad en el estudio de QuistaSueño, en Haina.

Elizabeth Chahín había trabajado junto a David en la película “Jupía” y fue llamada a un casting, luego de tres pruebas obtuvo el papel. “Me emocioné muchísimo cuando me llamaron para la película porque es un gran sueño trabajar junto a este gran elenco.

El cual lo componen, además, Frank Perozo, Soraya Pina, Joshua Wagner, Isabel Spencer y Richardson Díaz.

“Rompí con la monotonía”

En este filme Luis José Germán dice haber roto con la monotonía de los personajes que venía desarrollando en el cine local, asegura que Maler tiene una visión artísticamente muy madura

Explica que David ha sido el único director, que de manera particular, lo ha colocado en una zona donde nunca había estado actoralmente.

“El hecho de tener un buen personaje, tan bien escrito, y que nos permitiera a nosotros crear en base a su idea hizo que nosotros disfrutamos el proceso y llegáramos a niveles a donde nunca antes habíamos llegado”, explica.

Ficha Técnica

Título: "Cuarencena"

Categoria: Fiction

Año de rodaje: 2021

Fecha de estreno: 16 de marzo 2023

País: Dominican Republic

Duración: 93 minutos.

Género: Humor negro

Idioma: Español.

Formato de proyección: DCP.

Formato de color: Color.

Aspect Ratio: 2:35

Sound Mix: 5.1

Locaciones: República Dominicana

Creative staff

Escrita y dirigida por: David Maler

Compañías productoras: Lantica Media y Cacique Films

Producida por: Rafael Elías Muñoz y Nashla Bogaert

Productores Ejecutivos: Albert Martínez Martín, Gilberto Morillo y David Maler

Guión: David Maler

Casting: Miguel Fernández

Fotografía: Luis Enrique Carrión

Diseño de Producción: Shaina Cohen

Editores: Israel Cárdenas & Pablo Chea

Diseño de Vestuario: Merydania Pérez

Música: John Benitez Quartet

Cast: Nashla Bogaert, Frank Perozo, Luis José Germán, Soraya Pina, Joshua Wagner, Isabel Spencer, Elizabeth Chahin, Richardson Díaz.

Elenco

Escrita y dirigida por David Maler y con un elenco que incluye talentos como Frank Perozo, Nashla Bogaert, Luis José Germán y Elizabeth Chahín, “Cuarencena” es un filme que utiliza el caótico ambiente que se vivió durante la pandemia como trasfondo para contar una historia muy peculiar con un estilo que refleja las armonías del jazz.

Sinopsis

En esta película que se estrena este jueves 16 de marzo vemos cómo siete amigos se reúnen para disfrutar de una deliciosa cena en plena cuarentena, pero lo que inició como una agradable velada se convierte en un oscuro y gracioso descenso en el que descubren la verdadera esencia de ellos y su amistad.