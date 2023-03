Sergio Carlo atribuye a "chismes" separación de su esposa, se muda de Atlanta a Punta Cana

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Después de su esposa Gabriela Arriaza ser sometida quirúrgicamente y al salir agradecer a todos sus familiares sin mencionarlo a él, especulándose sobre una posible separación, Sergio Carlo explicó que “son chismes” y que tras su mudanza a Punta Cana, donde reside ahora, se ha mantenido pendiente de su pareja, además de reconocer el seguimiento que le diera el pueblo dominicano a la situación de salud.

“Las oraciones llegaron, donde tenían que llegar, el tumor (del cerebro) se extirpó en un 98%, le queda un poquito atrás y uno en el oído derecho, lo van a monitorear porque ahora mismo está un muy pequeño y no saben si vale la pena ahora mismo operarlo”, afirmó.

Mientras, Gabby recibirá radioterapia en la parte trasera de su cabeza, pero el pequeño tumor que se aloja en su oído y que imposibilita ser tratado por su ubicación, puede provocarle la pérdida de audición a largo plazo, y además, tendrá que asistir a chequeos médicos anuales por ser una persona que produce quistes en su cuerpo.

“El del oído no se puede con quimio por el lugar donde está, entonces según las estimaciones, dicen que aquí a diez años puede ser que le dé problemas, que pierda la audición, pero vamos a esperar”, explicó.

La mudanza

Sergio Carlo entiende que cumplió una meta al vivir en Estados Unidos. Su sueño era participar en una película de Hollywood. Se mudó a ese país con ese objetivo, lo logró y ya se encuentra de regreso a residir en República Dominicana.

En 2019 filmó escenas importantes de “El escuadrón suicida”, donde actuó junto a estrellas como Viola Davis, Zoe Saldaña, Sylvester Stallone, John Cena, Idris Elba, Pete Davidson y Margot Robbie.

Con la pandemia de Covid-19, Sergio se dio cuenta que podía desarrollar sus proyectos desde cualquier parte del mundo.

En ese sentido, continuará grabando su “Antinoti” y transmitiendo el programa de radio “12 y 2” (por la 91 FM, junto a Karina Larrauri), pero ahora desde Punta Cana, donde reside actualmente, además del proyecto inmobiliario que acaba de emprender desde la web, a través de la cual gestiona propiedades en Santiago, Samaná y Jarabacoa.

“Yo tengo catorce años haciendo el programa de radio, desde cualquier parte del mundo. Yo he viajado a Europa, yo he viajado a Estados Unidos muchísimas veces y siempre he mantenido el programa de radio como mi ancla, o sea que yo sigo haciendo lo mismo”, contó en una visita a LISTÍN DIARIO.

Sergio señaló que estando fuera recibió varias ofertas para hacer cine en el país, pero no logró concretar ninguna.

“A nivel de cine, ya me he contactado con alguno de los productores locales y les he dejado saber que estoy local”, manifestó. En ese sentido, espera hallar un personaje que pueda interpretar.

Temas políticos

El conductor de radio y televisión está de acuerdo con la reelección, pero “dos periodos y nunca más”, por lo que entiende que el presidente Luis Abinader puede aspirar a cuatro años más. E incluso, señaló al jefe de Estado como el candidato con más posibilidades para ganar las próximas elecciones del 19 de mayo de 2024, por encima de Abel Martínez y Leonel Fernández, siendo este último su competencia.

“Es lamentable que sea Leonel (la competencia de Luis) porque estamos ¡jarto! de Leonel”, a quien sugiere ser mentor político y buscar otro aspirante para que ocupe la casilla de la Fuerza del Pueblo en la boleta electoral o dedicarse a ser mentor político.

Con relación al candidato por el Partido de la Liberación Dominicana dijo que “me gustaría que fuera más transparente, sobre todo por cómo pasó, por ejemplo, por la Cámara de Diputados, que fue presidente de la Cámara de Diputados y pasaron tantos contratos de Odebrecht”.

Actual gobierno

Sergio catalogó de “largo” y “reeleccionista” el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero del presidente Luis Abinader, aunque valoró que el primer mandatario hablara de números y cifras.

“También se utilizó como un chisme político entre Leonel y Luis, y yo no me hubiese puesto a eso de yo ser esa persona, Luis, ahí parado, hablando de una rendición de cuentas”.

Por otro lado, pese a que en el pasado cuestionó la decisión de su amiga Milagros Germán, ministra de Cultura y exdirectora de Comunicaciones, de formar parte del gabinete presidencial, valoró el trabajo que ha realizado en los dos cargos que ha asumido durante el Gobierno de Luis Abinader, pero insiste en que “quiero que se salga de la política”.

“No porque lo está haciendo mal, es porque yo la conozco a ella y yo sé que ella es feliz en otro lado”, expresó.

Por último, en el marco gubernamental, Sergio aplaudió gestiones de David Collado y Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Turismo y director general de Aduanas.